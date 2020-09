Olympique Lyon Beritahu Arsenal: Houssem Aouar Dilepas Hanya Dengan Uang Cash

Olympique Lyon tidak menerima kesepakatan pertukaran pemain dengan Houssem Aouar, apalagi meminjamnya.

Olympique menegaskan kepada bahwa mereka hanya akan melepas gelandang berbakat Houssem Aouar dengan uang cash alias bukan dengan kesepakatan pertukaran, apalagi peminjaman.

Seperti diketahui, The Gunners gagal meluluhkan hati Les Gones ketika mereka mengajukan proposal pinangan senilai €35 juta plus Matteo Guendouzi. Juninho, direktur Lyon, mengonfirmasi pihaknya menolak wacana pertukaran plus uang.

Le 10 Sport mengklaim, penolakan itu tidak membuat niatan Arsenal mendapatkan Aouar padam. Klub London Utara itu disebut-sebut akan mengusahakan berbagai cara demi bisa mengangkut pemain internasional Prancis tersebut ke Emirates Stadium jelang musim 2020/21 bergulir.

Lebih banyak tim

Meski begitu, kubu Arsenal telah diberitahu oleh manajemen Lyon apabila mereka serius terhadap Aouar, maka mereka harus maju dengan uang cash langsung tanpa embel-embel.

Lyon tidak tertarik mendapatkan jasa Guendouzi plus uang. Raksasa Prancis ini hanya menginginkan mahar sesuai harga jual Aouar di bursa transfer edisi kali ini.

Klub asuhan Rudi Garcia itu diyakini mematok harga jual Aouar mencapai €50 juta, angka yang tampaknya akan memberatkan tim besutan Mikel Arteta tersebut, yang kabarnya tak dibekali anggaran belanja memadai di musim panas ini.

Arsenal sendiri sejauh ini telah mengeluarkan uang untuk mendatangkan bek Gabriel Magalhaes dari , sementara Willian diangkut dari dengan status gratis.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Aouar tak hanya ditaksir Arsenal. Rival The Gunners di Liga Primer Inggris, , juga menaruh ketertarikan untuk bekerja sama dengan gelandang kreatif tersebut.

Raksasa lokal, , juga terpincut untuk memiliki tenaga gelandang berusia 22 tahun itu.

Aouar mencatatkan 41 penampilan bagi Lyon sepanjang musim lalu di berbagai kompetisi resmi, dengan dia berhasil mengemas sembilan gol dan sepuluh assist. Statistik ini membuat deretan klub top Eropa terpincut memiliki jasa dirinya.