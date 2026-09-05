Klub Yunani Olympiakos menyatakan dukungan penuh kepada penyerang asal Maroko mereka, Ayoub El Kaabi, setelah cedera parah yang dialaminya dalam pertandingan melawan Volos, Sabtu malam ini, dalam laga pekan ketiga Liga Yunani.

El Kaabi mengalami cedera mengerikan menjelang akhir babak pertama, setelah ia melesat ke arah bola dan berhasil menyentuhnya sebelum kiper Volos, Marios Siampanis, tiba. Namun kiper tersebut jatuh dengan seluruh bobot tubuhnya menimpa kaki penyerang Maroko itu, yang terpelintir dengan hebat akibat kerasnya benturan.

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El Kaabi terjatuh ke tanah di tengah kejutan besar yang menimpa para pemain dan suporter, sebelum tim medis turun tangan untuk memberinya pertolongan. Penyerang Maroko itu terpaksa meninggalkan lapangan dengan ditandu, di tengah tepuk tangan para suporter, dan digantikan oleh Armando Gonzalez.

Wasit menunjuk titik penalti untuk Olympiakos akibat pelanggaran tersebut, dan Jota Silva mengeksekusinya dengan sukses, sebelum merayakan gol itu dengan cara yang emosional dan mempersembahkannya untuk El Kaabi, dalam sebuah momen yang mencerminkan kesedihan atas cedera sang pemain.

Setelah meninggalkan lapangan, El Kaabi langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, guna menentukan sifat cedera dan tingkat keparahannya.

Di sisi lain, Olympiakos menyampaikan pesan dukungan kepada penyerangnya melalui akun resmi mereka, yang berbunyi: "Ayoub, dalam momen sulit ini, seluruh keluarga Olympiakos berdiri di sisimu dengan sepenuh hati kami. Kekuatan, semangat, dan jiwa juangmu telah menginspirasi kami berkali-kali. Kini giliran kami untuk mengembalikan semua kekuatan itu kepadamu."

Ia melanjutkan: "Tetaplah kuat, Ayoub El Kaabi. Kami akan bersamamu di setiap langkah, hingga kami melihatmu kembali ke tempat yang menjadi milikmu. Kami mendoakan kesembuhan yang cepat untukmu."

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