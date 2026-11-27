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Pemain Barcelona Dani Olmo, pada Jumat hari ini, tampil di hadapan keluarganya dan banyak anak di kampung halamannya. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa Barcelona tidak akan puas dengan apa pun selain memenangi segalanya sebelum Natal.

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Gelandang Barcelona berusia 28 tahun itu meresmikan lapangan Cruyff yang baru di kawasan Montserrat, Terrassa. Acara tersebut sarat emosi dan kenangan serta dihadiri banyak tokoh olahraga dan pejabat.

Lapangan ini merupakan yang ke-337 sejenisnya di dunia, yang tersebar di 20 negara, sekaligus yang kedua di Terrassa. Lapangan pertama di kota itu diresmikan oleh Xavi Hernández dan mendiang Johan Cruyff pada 2014 di Can Tusell, kawasan lain yang juga membutuhkan fasilitas olahraga.

Lapangan memesona berumput sintetis ini dibangun bekerja sama dengan organisasi "Action", agar anak-anak dapat bermain sepak bola dalam kondisi ideal, jauh dari kendala lapangan-lapangan lama.

Peresmian tersebut dihadiri Susila Cruyff, presiden Yayasan Johan Cruyff, Patti Rora, direktur yayasan, Francisco Núñez Aparicio, direktur jenderal organisasi "Action Spanyol", serta Jordi Ballart, wali kota Terrassa.

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Dalam suasana istimewa itu, dikelilingi keluarganya, termasuk kakek-neneknya yang hadir secara khusus, serta anak-anak yang meresmikan fasilitas tersebut dengan mencetak gol, Dani Olmo berbicara kepada media. Momen ini bertepatan dengan kembalinya ia ke posisi utama saat menghadapi Deportivo La Coruña, setelah pulih dari cedera dan menyusul skorsing yang dijalani Fermín.

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Dengan penuh percaya diri, Olmo mengatakan dalam pernyataan yang dikutip harian Spanyol Mundo Deportivo: "Saya dalam kondisi sangat baik dan tidak sabar membantu tim meraih kemenangan. Sebelum libur Natal, target kami adalah memenangi segalanya."

Ia menambahkan, seraya mengungkapkan kebahagiaannya karena acara ini digelar di kampung halamannya: "Saya sangat menantikan peresmian lapangan Cruyff di kota saya. Johan adalah salah satu simbol sepak bola dunia dan Barcelona, dan ini menjadi kebanggaan bagi saya. Saya mulai bermain di jalanan bersama saudara laki-laki saya dan belum pernah melihat lapangan seperti ini sebelumnya. Saya sangat senang karena anak-anak akan bisa menggunakannya."

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Dani Olmo menyatakan: "Saya telah berjuang demi banyak impian, dan masih banyak yang harus saya raih atau ulangi." Ia pun menegaskan: "Saya sudah pulih sepenuhnya. Kami akan terus menang sebelum Natal, lalu beristirahat setelahnya, kemudian memulai lagi karena perjalanan masih panjang. Kami terus berkembang dari hari ke hari dan berupaya meraih segalanya."

Ketika ditanya mengenai ketertarikan Bayern Munich, jawaban Olmo tegas dan jelas: "Saya berada di tempat yang saya inginkan." Ia mengisyaratkan bahwa rencana masa depannya adalah terus mengenakan seragam Barcelona.

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Ia menegaskan: "Impian dan target saya adalah memenangi gelar di sini, di Barcelona. Saya sedang mewujudkannya dan ingin terus melanjutkannya. Saya juga ingin mengembalikan Barcelona ke tempat yang layak di Eropa. Itulah target saya."

Di akhir perbincangan, Olmo ditanya tentang pengumuman pensiun Marc Márquez dari balapan MotoGP. Ia tidak ragu memuji warisan pebalap Catalan tersebut: "Dia adalah legenda di dunia balap motor. Kepribadiannya, karakternya, dan gaya bertandingnya, semuanya patut dicontoh. Salah satu yang terhebat pergi, tetapi warisannya akan abadi. Pada akhirnya, itulah sisi indah dari semua ini."