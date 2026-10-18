Olmo menanggapi puasa golnya dengan pernyataan mengejutkan

Bintang Barcelona, Dani Olmo, menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir dengan puasa golnya selama periode terakhir, seraya menekankan bahwa hal terpenting bagi dirinya adalah tim terus meraih kemenangan.

Pernyataan tersebut muncul setelah Olmo menjebol gawang Real Betis dalam kemenangan 5-2, Sabtu kemarin, pada pekan kesembilan LaLiga.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Olmo kembali menemukan ketajamannya yang hilang sejak awal musim, setelah mencetak gol kelima dan penentu bagi Barcelona di Stadion La Cartuja, sehingga ikut menyumbang kemenangan kesembilan tim dalam awal musim sempurna mereka di kompetisi tersebut.

Gelandang serang itu mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal Barcelona: "Saya sangat senang bisa terus mencetak atau menciptakan gol, dan senang bisa terus memberi kontribusi bagi tim. Saya sudah lama tidak mencetak gol, tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi saya. Yang saya inginkan hanyalah tim menang, dan tim memang terus meraih kemenangan. Saya bahagia, tetapi kebahagiaan saya datang karena tim menang dan kami mengantongi tiga poin."

Olmo tampil sebagai false nine saat menghadapi Galatasaray, sementara ia bermain sebagai pengatur serangan saat melawan Real Betis. Ia pun berbicara tentang persiapan Barcelona untuk dua laga penting di Liga Champions dan LaLiga, dengan mengatakan: "Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk tim, dan semua orang senang serta siap menghadapi pekan yang menanti kami. Kami akan menghadapi juara Liga Champions dan pesaing terbesar kami, dan kami sangat antusias."

Barcelona bersiap menghadapi pekan yang krusial, karena mereka akan bertandang ke Paris Saint-Germain pada hari Selasa, tepat pukul sembilan malam, dalam ajang Liga Champions, sebelum menjamu Real Madrid pada hari Minggu, pada waktu yang sama, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga El Clasico pada kompetisi LaLiga.



