Olivier Giroud: Kami Tidak Takut Virgil Van Dijk

Van Dijk menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Liverpool, namun Giroud tak gentar menghadapi bek Belanda tersebut.

Olivier Giroud claimed he was not afraid of facing tough defender Virgil van Dijk, ahead of their trip to Anfield on Sunday (14/4).

Van Dijk became a solid wall at the heart of the Reds defense since it was acquired from in the 2018 winter transfer market.

"I fought Van Dijk personally several times and this has always been a heavy position because he was very good and very strong, but I scored several goals against his team," said Giroud.

"Against the when we played recently, but I won last year and scored at Stamford Bridge and scored the winning goal at the Stade de against the Netherlands a few months ago. We don't have to be afraid and no matter who plays we will be 100 percent focused on winning matches.

“Ini akan menjadi laga berat, Liverpool sedang berjuang untuk gelar. Ini bakal jadi laga spesial. Kami profesional dan fokus pada pertandingan. Kami sangat senang dan menantikan laga ini sebagai kompetitor kami ingin memainkan laga besar ini dan 100 persen untuk target kami.

“Mereka wajib menang untuk bertahan dalam persaingan gelar tapi kami juga butuh hasil bagus untuk menjaga kans ke Liga Champions sehingga ini akan menjadi laga menarik, laga ketat tapi kami sudah menunjukkan di masa lalu dan laga perdana di kandang bahwa kami bisa bersaing dengan mereka.”