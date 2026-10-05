Sekali lagi, bintang Bayern Munich asal Prancis, Michael Olise, membuktikan bahwa dirinya adalah pemain paling menentukan di era pelatih Zinedine Zidane, setelah tampil gemilang pada Senin malam menghadapi Belgia.

Olise masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, lalu berkontribusi mengubah ketertinggalan Les Bleus (1-0) menjadi kemenangan telak (4-1) hanya dalam waktu 14 menit, setelah mencetak dua gol dan menciptakan satu gol lainnya pada laga pekan keempat UEFA Nations League tersebut.

Selain laga melawan Belgia, Olise telah mencetak 4 gol pada periode jeda internasional saat ini, menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain paling menonjol di dunia saat ini.

Olise mengatakan dalam pernyataan kepada stasiun televisi Prancis "TF1" seusai pertandingan yang digelar di Stade de France: "Saya rasa kami bermain bagus di akhir pertandingan. Babak pertama berjalan sulit, karena menghadapi pertahanan yang bertahan sangat dalam selalu sulit. Kami terus menekan dan akhirnya berjalan baik, jadi kami senang."

Olise memuji rekan-rekannya di timnas Prancis dan pelatih Zidane, seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Saya rasa ini juga soal tim. Dia (Zidane) menyampaikan gagasan-gagasan, dan kami mengikutinya. Kami akan terus seperti ini."

Ia menutup pernyataannya: "Saya tetap senang bersama timnas Prancis; menjadi kebahagiaan bagi saya bisa bermain bersama tim ini. Ada banyak pemain istimewa. Saya senang bermain di sini."



