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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Olise menghancurkan hati Belgia dengan gol indah pada menit ke-88

Belgium vs France
Belgium
France
UEFA Nations League A

Belgia pada Senin kalah 0-1 secara dramatis dari Prancis di Stadion Raja Baudouin, Brussel. Adalah pemain pengganti Michael Olise yang pada menit ke-88, lewat aksi indah, mematahkan hati Belgia yang tampil berani.

Zinédine Zidane memilih mencadangkan Rayan Cherki, Michael Olise, dan Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé absen karena cedera. Mika Godts, yang mencetak gol indah saat melawan Italia, kembali mendapat tempat di starting XI Belgia.

Godts langsung menunjukkan perannya pada fase awal lewat aksi-aksi dan etos kerja tinggi. Tim asuhan Van Bommel tampil tanpa rasa takut, tetapi juga beruntung ketika Désiré Doué setelah aksi individu menghantam mistar dengan tembakan keras. Permainan setidaknya berlangsung silih berganti di Brussel, dengan Romeo Lavia menyapu bola dari garis gawang.

Ini menjadi pertemuan yang menghibur antara dua negara bertetangga, meski tidak menghasilkan gol pada babak pertama. Formasi racikan Van Bommel jauh lebih tidak berbahaya setelah jeda. Di kubu tim tamu, Dembélé masuk pada menit ke-67.

Tiba-tiba ada momen menegangkan ketika Dodi Lukebakio berada dalam posisi menjanjikan, tetapi pemain pengganti itu digagalkan kiper Mike Maignan. Tak lama kemudian, Godts menembak ke sisi luar jaring usai aksi solo. Van Bommel kembali memberi semangat kepada timnya untuk 15 menit terakhir, sementara Cherki dan Olise masuk untuk fase penutup.

Kedua negara habis-habisan memburu kemenangan pada fase akhir laga. Lavia kemudian ditarik keluar dan mendapat tepuk tangan meriah dari publik Belgia. Para suporter jelas puas dengan cara Prancis berhasil dibendung. 

Namun, Belgia tetap harus menelan kekalahan. Olise, yang masuk dari bangku cadangan, memulai solo run dari garis tengah sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di sudut kiri. Luapan emosi begitu besar dari Zidane, yang pada Jumat melihat timnya menang 0-1 atas Turki.

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