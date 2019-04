Ole Gunnar Solskjaer: David De Gea Tidak Patut Disalahkan

Solskjaer memberi pembelaan kepada de Gea, yang melakukan kesalahan ketika Manchester United imbang 1-1 lawan Chelsea.

Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyatakan, sudah tepat bagi dirinya untuk memainkan David de Gea lawan Chelsea, meski adanya performa yang buruk dari sang kiper.

The Red Devils hanya bermain imbang 1-1 kala menjamu The Blues di pertandingan Liga Primer Inggris pekan ke-36 di Old Trafford, Minggu (28/4).

United sempat unggul pada menit ke-11 lewat gol Juan Mata, namun de Gea tidak memblok dengan sempurna tembakan Antonio Rudiger dari luar kotak penalti sehingga Marcos Alonso bisa menyamakan skor dengan sontekan dari jarak dekat.

Itu merupakan yang terbaru dari serangkain kesalahan dari de Gea, dengan sebelumnya di pertandingan lawan dan .

Meski begitu, Solskjaer memberikan pembelaan kepada de Gea.

"David tampil luar biasa untuk klub ini. Kami saling mendukung. Tidak ada kesempatan bagi siapa pun untuk menyalahkan dia karena kehilangan poin," ujar Solskjaer kepada Sky Sports.

"Ia tahu kalau dirinya bisa mengantisipasi tembakan, tapi inilah sepakbola. David merupakan orang yang suka bertanding. Saya akan berbicara dengan dia dan ia akan merespons dengan cara yang benar."

Ketika ditanya apakah ia seharusnya tidak memasang de Gea, Solskjaer menjawab kepada BBC Sport: "Tidak, reaksinya setelah City bagus dan saya percaya pada dia."

"Kami melakukan hal yang sama lawan City dan memulai dengan bagus, tapi hari ini kami tidak pernah menemukan ritme kami lagi. Kami membutuhkan tempo yang lebih tinggi, dengan intensitas yang lebih tinggi, tapi kami tidak pernah berhasil mendapatkannya."