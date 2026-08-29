Pemain 23 tahun itu mengalami cedera tersebut tak lama setelah kick-off babak kedua saat skor 2-0, ketika lututnya terpelintir dalam sebuah duel. Konstantelias terjatuh, sempat tetap terbaring dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Fisio Dortmund bahkan langsung melakukan apa yang disebut "tes laci" di lapangan, yang digunakan untuk memeriksa stabilitas sendi.

Setelah itu, Konstantelias tidak bisa melanjutkan pertandingan. Ia tertatih-tatih keluar lapangan pada menit ke-54 diiringi tepuk tangan penyemangat, sementara Marcel Sabitzer masuk menggantikannya. Tayangan ulang televisi kemungkinan mengarah pada cedera yang lebih serius. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac (54) langsung menghampiri Konstantelias di tepi lapangan dan berusaha menyemangati pemain sayap kanan barunya itu, tetapi tanpa banyak hasil.

Kepala olahraga Dortmund Ole Book mengatakan kepada Sky setelah pertandingan: "Kami harus berhati-hati dengan apa yang kami sampaikan hari ini. Tetapi kami memang cukup khawatir akan adanya cedera serius." Saat ditanya apakah kekhawatiran itu mengarah pada robek ligamen kruis, ia berkata: "Kekhawatiran ke arah itu tentu ada." Namun, untuk saat ini masih akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Kovac juga menunjukkan sikap pesimistis: "Apa yang disampaikan dokter kepada saya jelas tidak terdengar baik." Ia tidak berbicara lebih rinci.

Sebelum ditarik keluar, Konstantelias menjalani debut Bundesliga yang nyaris sempurna dengan seragam Die Schwarzgelben. Bersama rekan senegaranya dari Yunani, Konstantinos Karetsas, ia terlibat dalam hampir semua serangan berbahaya runner-up tersebut.

Ia menuntaskan penampilan kuatnya dengan gol untuk mengubah skor menjadi 2-0 pada menit 45+1. Umpan matang Maximilian Beier dari sisi kiri dimanfaatkannya sesaat sebelum jeda. Konstantelias melepaskan penyelesaian sambil bergerak ke dalam melewati sela kaki bek HSV Sebastiaan Bornauw (27). Bola itu juga sempat berubah arah tipis dan membuat kiper Daniel Heuer-Fernandes (33) tak punya peluang untuk menepisnya.

Konstantelias baru datang beberapa hari lalu setelah transfer Said El Mala (20, 1. FC Köln) gagal terealisasi, dengan nilai 26 juta euro dari PAOK Saloniki. Ia diproyeksikan menggantikan Karim Adeyemi (24) yang hengkang ke Barca dan sudah meninggalkan kesan bagus di ajang Piala Super sepekan lalu melawan Bayern Munchen (1-2).