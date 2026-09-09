Ødegaard juga terbukti sangat berharga bagi Arsenal di Liga Champions

Arsenal mengawali petualangan mereka di Liga Champions dengan sangat baik. Runner-up musim lalu itu menang 0-1 saat bertandang ke markas Napoli pada Rabu. Noa Lang absen karena alasan disipliner di kubu tuan rumah.

Kedua tim langsung mencari jalan menyerang. David Raya beberapa kali harus melakukan penyelamatan atas tembakan para pemain Arsenal. Di sisi lain, Mikel Merino menyia-nyiakan peluang emas: sundulannya dari jarak dekat mampu ditepis kiper Alex Meret.

Bukayo Saka mencoba peruntungannya dengan tendangan setengah salto, sementara winger itu kemudian gagal memaksimalkan peluang dari posisi menjanjikan di dalam kotak penalti. Dari kubu Napoli, Kevin De Bruyne sangat aktif dalam menyerang, tetapi tidak ada gol yang tercipta.

Saka menerima umpan terobosan sesaat sebelum turun minum dan tampak akan mencetak gol untuk membawa timnya unggul 0-1. Namun, tembakannya melambung di atas gawang wakil Italia tersebut. Skor 0-0 pun bertahan ketika Napoli dan Arsenal menuju ruang ganti. Beberapa menit setelah jeda, Piero Hincapié yang ikut naik nyaris saja dihentikan saat Arsenal meningkatkan tekanan.

Laga berjalan menegangkan selepas jeda, meski gol masih belum juga lahir. Arsenal sempat mencatatkan penguasaan bola 60 persen, tetapi itu tidak menghasilkan gol pembuka. Sementara itu, Mikel Arteta terus menyemangati timnya dari pinggir lapangan. Noni Madueke menggantikan Saka saat laga menyisakan seperempat jam.

Tak lama kemudian, Martin Ødegaard kembali menjadi sosok yang sangat berharga bagi Arsenal: sang kapten melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti dan melihat bola meluncur ke gawang lewat pantulan tiang. Pukulan telak bagi Napoli di saat waktu terus berjalan menuju akhir pertandingan.

Arsenal seharusnya bisa mengunci laga, tetapi Madueke gagal dalam serangan balik saat tinggal berhadapan dengan Meret. Dalam situasi bola rebound, sebuah tembakan disapu dari garis gawang. Hal itu tidak harus dibayar mahal oleh tim tamu, sementara Kai Havertz sempat mencetak gol dari posisi offside. Tiga poin pun dibawa pulang ke London.