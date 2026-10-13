Oddo: "Inzaghi tidak punya kualitas sebagai pesepakbola"

Massimo Oddo, mantan pemain dan pelatih AC Milan, berbicara dalam sebuah episode panjang dan menarik dari podcast Rompipallone. Dalam cuplikan singkat, juara dunia 2006 dan juara Eropa 2007 bersama AC Milan itu menceritakan kisah lucu tentang mantan rekan setim sekaligus sahabat karibnya, Filippo Inzaghi, yang kini melatih Palermo. Berikut penuturannya:





"Pippo (Inzaghi) tidak punya satu pun kelebihan sebagai pesepakbola. Dia cerdik dan cerdas. Karena tidak bisa menggiring bola, dia berlari dan menyodorkan bola ke sela-sela kakimu. Dia tahu, cepat atau lambat, bola itu akan kembali berada di depannya saat dia berlari."





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"Pippo punya wajah yang bikin orang ingin menamparnya, tapi dalam arti yang baik. Bisa saja kami bermain tandang sepanjang laga dalam kondisi tertekan, sementara dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, pada menit ke-92, dia mencetak gol dan membuat kami menang."