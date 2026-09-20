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Oblak soal kontroversi wasit di derbi: Lalu bagaimana dengan yang terjadi melawan Villarreal?

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Oblak
Spanyol
Slovenia

Kontroversi yang Kian Memanas

Jan Oblak, kiper Atletico Madrid, menegaskan pentingnya kemenangan atas Real Madrid dengan skor 2-1 dalam derby ibu kota, sembari menyatakan bahwa timnya menampilkan permainan yang bagus meski memberi kesempatan kepada lawan untuk kembali ke dalam laga.

Oblak mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "DAZN" seusai pertandingan: "Kami tidak menjaga gawang tetap bersih, dan itu disayangkan. Kami bermain dengan baik, tetapi kami memberi mereka peluang untuk kembali. Kemenangan ini penting, dan kami sangat senang dengan tiga poin, tetapi La Liga adalah musim yang panjang."

Mengenai kontroversi seputar tidak diusirnya para pemain Atletico, Oblak berkata: "Wasit meninjau kedua momen itu dan mengambil keputusannya, dan saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Jika situasi tersebut tidak layak mendapatkan kartu merah dalam pertandingan Villarreal, saya rasa itu juga tidak layak di sini."

Mengenai suasana di terowongan antara dua babak pertandingan, Oblak menjelaskan: "Saya berada di sana, dan tidak terjadi hal serius. Ada beberapa perbedaan pendapat dari masing-masing tim, dan saya tidak tahu adanya kasus kartu merah apa pun."

Sang kiper memuji kondisi tim setelah kemenangan atas Real Madrid, dengan menegaskan: "Ruang ganti dalam kondisi yang sangat baik, dan kami bermain sangat bagus dalam beberapa pertandingan terakhir, meski itu sangat sulit."

LaLiga
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Deportivo Alaves
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Atletico Madrid
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Real Madrid
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Villarreal
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Mengenai Julian Alvarez, yang mendapatkan cemoohan dari para suporter Atletico sebelum pertandingan, Oblak berkata: "Itu akan mendapatkan apresiasi dari para suporter."

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