Laporan-laporan media Turki mengungkap rencana yang berusaha dijalankan klub Al Hilal Arab Saudi di tengah negosiasi serius yang tengah berlangsung antara klub tersebut dan manajemen Trabzonspor dalam kasus transfer penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez.

Nunez bergabung dengan Al Hilal usai meninggalkan Liverpool dengan nilai 53 juta euro, namun nilai pasarnya menurun tajam di tengah peminggirannya oleh pelatih Al Hilal, Simone Inzaghi, setelah "Sang Biru" mendatangkan Karim Benzema pada Januari lalu.

Situs Turki 61saat menyebutkan: "Rencana Al Hilal terkait Darwin Nunez, yang menjadi target Trabzonspor, telah terungkap. Klub Arab Saudi itu berusaha mencari cara untuk menaikkan nilai Nunez, yang menurun tajam di Arab Saudi."

Situs tersebut merujuk pada nilai pasar Nunez yang "menurun dari sekitar 35 juta euro menjadi sekitar 20 juta euro, atau merugi 15 juta euro dalam kurun satu tahun, sehingga menjadikannya pemain dengan penurunan nilai pasar terbesar di Liga Arab Saudi, mengungguli Mateo Retegui yang kehilangan 10 juta euro, dan Theo Hernandez yang nilainya turun 8 juta euro."

Situs itu melanjutkan: "Dalam upaya menutupi penurunan besar nilai pemain ini, Al Hilal berupaya meminjamkannya ke sebuah klub di luar negeri sebagai solusi untuk meringankan sebagian beban gaji tinggi pemain tersebut serta memasarkan kembali Nunez di pasar Eropa."

Situs tersebut menambahkan: "Pada titik ini, Trabzonspor turun tangan dan mengajukan tawaran untuk pemain tersebut. Jika Darwin Nunez menandatangani kontrak dengan Trabzonspor, ia akan mendapat kesempatan bermain di Liga Super Turki dan ajang-ajang Eropa, dan nilainya akan kembali meningkat seiring penampilannya. Situasi ini akan memungkinkan Al Hilal, yang berencana menjual pemain tersebut secara permanen atau mempertahankannya dalam skuad di masa depan, untuk mengembalikan sebagian kerugian finansial yang telah ditanggungnya. Manajemen klub diperkirakan akan merampungkan transfer ini, yang telah membangkitkan antusiasme para suporter, dalam waktu singkat."

Sebelumnya, laporan-laporan media Turki telah memastikan bahwa bintang Mesir Mohamed Salah, yang sepekan lalu bergabung dengan Trabzonspor, memberikan pendapat positif mengenai Nunez seraya menyambut baik pertemuan kembali dengannya setelah keduanya pernah bersama di Liverpool.

Menurut jurnalis yang mengkhususkan diri pada berita Trabzonspor, Hasan Tuncel, klub Turki tersebut mengajukan tawaran kepada Al Hilal senilai 8 juta euro per tahun untuk mendapatkan jasa Nunez, yang menerima sekitar 20 juta euro per tahun dari klub Arab Saudi itu.

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