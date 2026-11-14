Norwegia vs Wales 0-0 LIVE

Norwegia-Wales membuka pekan kelima Grup 4 Liga A Nations League 2026/2027. Laga akan dimulai pukul 18.00 di Ullevaal Stadion, Oslo. Bagi Haaland dan rekan-rekannya maupun tim asuhan Craig Bellamy, laga ini sudah menjadi pertandingan hidup-mati untuk menjaga harapan mengejar Denmark di posisi kedua, sekaligus peluang lolos ke putaran final turnamen sebagai runner-up terbaik di belakang Portugal yang sudah memastikan kelolosan.
NORWEGIA-WALES: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN DATA PERTANDINGAN
Norwegia-Wales 0-0
Pencetak gol: -
NORWEGIA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Pelatih: Stale Solbakken.
WALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Pelatih: Craig Bellamy.
Wasit: Derevinskyi (UKR)
Kartu kuning: -
Kartu merah: -
NORWEGIA-WALES: GOL DAN MOMEN PENTING
0' Kick-off di Ullevaal Stadion, Oslo, pukul 18.00
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GRUP 4 LIGA A: KLASEMEN SEBELUM PERTANDINGAN
Portugal 12
Denmark 6
Wales 3
Norwegia 3