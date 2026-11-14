Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan

Kami mungkin mendapatkan komisi dari pembelian melalui tautan afiliasi.

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Norwegia vs Wales 0-0 LIVE

Ikuti GOAL di Google

Ikuti langsung Norwegia versus Wales, laga kedua terakhir bagi kedua tim di Grup 4 Liga A Nations League.

Iklan

Norwegia-Wales membuka pekan kelima Grup 4 Liga A Nations League 2026/2027. Laga akan dimulai pukul 18.00 di Ullevaal Stadion, Oslo. Bagi Haaland dan rekan-rekannya maupun tim asuhan Craig Bellamy, laga ini sudah menjadi pertandingan hidup-mati untuk menjaga harapan mengejar Denmark di posisi kedua, sekaligus peluang lolos ke putaran final turnamen sebagai runner-up terbaik di belakang Portugal yang sudah memastikan kelolosan.

NORWEGIA-WALES: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN DATA PERTANDINGAN

Norwegia-Wales 0-0

Pencetak gol: -

NORWEGIA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Bobb, Berge, Aasgaard, Nusa; Odegaard; Haaland. Pelatih: Stale Solbakken.

WALES (4-4-2): Darlow; Williams, Rodon, Davies, DaSilva; James, Ampadu, Cullen, Wilson; Johnson, Koumas. Pelatih: Craig Bellamy.

Wasit: Derevinskyi (UKR)
Kartu kuning: -
Kartu merah: -

NORWEGIA-WALES: GOL DAN MOMEN PENTING

0' Kick-off di Ullevaal Stadion, Oslo, pukul 18.00

SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI


GRUP 4 LIGA A: KLASEMEN SEBELUM PERTANDINGAN
Portugal 12
Denmark 6
Wales 3
Norwegia 3

Ditulis olehEmanuele Tramacere

Footballco

Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.
Lihat Profil Penulis