Norwegia kembali! Menang 3-1 atas Wales dan masih berharap lolos

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Norwegia memulai laga dengan lambat dan tampil kurang meyakinkan pada babak pertama. Namun, setelah memecah kebuntuan pada babak kedua, Norwegia mendominasi pertandingan dan menutupnya dengan kemenangan 3-1 atas Wales, yang sekaligus menghidupkan kembali peluang mereka untuk lolos.

Iklan

Norwegia-Wales seharusnya menjadi laga penentuan dalam perebutan tiket ke putaran final Nations League 2026/2027. Dari pertandingan di Ullevaal Stadion, Oslo, Norwegia keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1, kali ini bukan terutama berkat Erling Haaland, melainkan penampilan gemilang Antonio Nusa.



Pertandingan sebenarnya dimulai dengan tempo lambat. Selama 45 menit pertama, meski Norwegia lebih banyak menguasai bola, satu-satunya peluang nyata datang dari kaki kanan James, pertama lewat tendangan cungkil, lalu tembakan keras dari tepi kotak penalti. Pada babak kedua, Norwegia mulai meningkatkan tekanan dan membuka skor melalui Nusa. Ia lebih dulu menghasilkan sepak pojok, lalu mengontrol bola dan melepaskan tembakan mendatar yang menaklukkan Darlow dari situasi tersebut. Masuknya Schjelderup menjadi keputusan penting kedua pelatih timnas Solbakken. Dua menit kemudian, skor berubah menjadi 2-0: Nusa mengoper kepada Haaland, yang memberikan assist kepada pemain yang baru masuk itu untuk menuntaskannya dengan sepakan mendatar menggunakan kaki bagian dalam.



Wales mencetak gol untuk memperkecil skor menjadi 2-1 lewat aksi Brooks yang menerobos pertahanan dan tampaknya membuka kembali pertandingan. Namun, Schjelderup, sekali lagi menerima umpan dari Haaland, dijatuhkan Roberts di kotak penalti. Pelanggaran itu menghasilkan penalti yang dikonversi bintang Manchester City tersebut untuk memastikan kemenangan 3-1.



Ini baru kemenangan kedua Norwegia di Nations League kali ini, setelah tiga kekalahan beruntun. Namun, hasil tersebut cukup untuk menjaga asa mereka lolos. Portugal, yang sudah memastikan kelolosan, menjamu Denmark dalam pertandingan perpisahan Cristiano Ronaldo. Norwegia akan memperebutkan tiket kelolosan melawan Denmark tiga hari lagi dalam laga terakhir Grup 4 Liga A.



NORWEGIA-WALES: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN



Norwegia-Wales 3-1



Pencetak gol: 59' Nusa (N), 68' Schjelderup (N), 79' Brooks (G), 87' Haaland (pen)(N)



NORWEGIA (4-4-1-1): Selvik; Ryerson (85' Pedersen), Ajer, Heggem, Moller Wolfe (92' Ostigard); Bobb (66' Schjelderup), Berge, Aasgaard (66' Berg), Nusa; Odegaard (92' Myhre); Haaland. Pelatih: Stale Solbakken.



WALES (4-4-2): Darlow; Williams (72' Roberts), Rodon, Davies, DaSilva; James (72' Brooks), Ampadu, Cullen (72' Colwill), Wilson; Johnson, Koumas (64' Harris). Pelatih: Craig Bellamy.



Wasit: Derevinskyi (UKR)

Kartu kuning: Ampadu (G), Roberts (G), Wilson (G)

Kartu merah: -

NORWEGIA-WALES: GOL DAN MOMEN PENTING



87' GOL - Haaland sendiri maju sebagai eksekutor penalti dan kembali memperlebar keunggulan. Tendangan keras kaki kirinya mengarah menyilang ke sudut bawah gawang dan mengecoh Darlow.



86' PENALTI - Haaland kembali berperan sebagai pemberi umpan. Kali ini ia mengirim bola vertikal kepada Schjelderup, yang masuk ke kotak penalti dan dijegal Roberts. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.



79' GOL - Brooks melakukan kombinasi satu-dua apik di ruang sempit. Dengan kontrol bolanya, ia melewati Ajer lalu berhadapan satu lawan satu dengan Selvik dan menaklukkannya lewat cungkilan yang melampaui upaya sang kiper keluar menghadang.



68' GOL - Kombinasi satu-dua mematikan Norwegia langsung menghukum upaya Wales bermain lebih terbuka. Wolfe merebut bola dan segera mengirim umpan vertikal kepada Nusa. Pemain sayap Leipzig itu berlari di ambang posisi offside, membiarkan bola memantul, lalu mengirim umpan dengan kaki bagian luar kepada Haaland yang sudah hampir sampai di depan gawang. Alih-alih menembak, penyerang City itu tanpa melihat memberikan assist ke tiang jauh, tempat Schjelderup, yang baru masuk, menaklukkan Darlow dari jarak dekat.



59' GOL - Dari situasi sepak pojok, Nusa mengontrol dengan dada sapuan pendek pertahanan Wales di tepi kotak penalti. Dari dalam busur di tepi kotak penalti, ia melepaskan tembakan kaki kanan mendatar yang masuk ke sudut bawah di sebelah kanan Darlow.



55' PELUANG - Peluang nyata pertama Norwegia datang ketika Nusa akhirnya berhasil melewati lawannya dan mengirim umpan terobosan ke kotak penalti untuk Berge. Dari tepi kotak kecil, Berge mencoba menempatkan tembakan kaki kanannya, tetapi Cullen melakukan penyelamatan dengan memblok tembakan tersebut.



43' PELUANG - Peluang lain dalam pertandingan ini kembali datang dari kaki James. Kali ini ia melepaskan tembakan tepat sasaran pertama sepanjang laga dan memaksa Selvik menepisnya dengan kepalan tangan. Tembakan keras itu dilepaskan dari sedikit di luar sisi kanan kotak penalti.

18' PELUANG - Peluang nyata pertama dalam pertandingan ini didapat James. Ia melesat dalam serangan balik, dua kali mengubah arah untuk mengacaukan pertahanan Norwegia, lalu mencoba tendangan cungkil dari tepi kotak penalti yang melewati Selvik, tetapi bola melintas tipis di samping tiang jauh.

Iklan Iklan



0' Sepak mula di Ullevaal Stadion, Oslo, pukul 18.00



SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI



GRUP 4 LIGA A: KLASMEN SEBELUM PERTANDINGAN

Portugal 12

Denmark 6

Wales 3

Norwegia 3