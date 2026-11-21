Cara menonton Sevilla vs Real Betis dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 12.30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Sevilla menjamu Real Betis dalam derbi LaLiga di Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla. Rivalitas dua klub Andalusia ini merupakan salah satu pertandingan paling sengit dalam sepakbola Spanyol, dan pertemuan kali ini berdampak nyata pada posisi kedua klub di klasemen.

Sevilla menempati peringkat keenam LaLiga di bawah asuhan Luis Garcia, posisi yang sekaligus memberi kesan lebih baik daripada performa mereka dan menimbulkan rasa frustrasi. Performa mereka belakangan ini tidak konsisten. Kekalahan dari Real Madrid dan Getafe merusak hasil positif beruntun yang mereka raih melawan Osasuna dan Sporting Hortaleza.

Real Betis datang sebagai penghuni peringkat keempat, sehingga posisi kedua tim di klasemen menambah ketegangan derbi ini. Tim asuhan Manuel Pellegrini memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan baru saja meraih kemenangan 2-0 atas Elche di LaLiga.

Betis menghadapi masalah kedalaman skuad menjelang pertandingan ini. Cedera Juan Hernandez dan Diego Llorente, ditambah skorsing Facundo Bernal, membuat Pellegrini harus mengambil keputusan di sejumlah area penting di lapangan.

Pertemuan kedua tim belakangan ini berlangsung ketat. Tiga dari lima pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol atau berakhir imbang, menunjukkan betapa sulitnya memprediksi hasil laga-laga tersebut.

Bagi penonton yang ingin mengikuti pertandingan, pilihan kanal TV dan streaming tercantum di bawah ini.

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