Cara menonton Liberia vs Cabo Verde dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 4 17 Nov 2026 - 14.00

Liberia menjamu Cabo Verde di Kualifikasi Piala Afrika. Kedua tim ingin menunjukkan kemampuan mereka di Grup K.

Liberia memasuki laga ini sebagai juru kunci grup setelah serangkaian hasil buruk. Tim asuhan Mohammed Erradi kesulitan tampil konsisten, sementara kiprah mereka belakangan ini di babak kualifikasi hanya memberi sedikit alasan bagi para pendukung untuk optimistis.

Cabo Verde datang dengan kondisi lebih baik. Skuad Humberto Bettencourt membawa momentum dari kemenangan 4-2 atas Liberia pada pertemuan sebelumnya awal bulan ini. Mereka juga dapat mengandalkan pengalaman tampil di Piala Dunia setelah mengikuti turnamen edisi 2026.

Cabo Verde mencapai fase grup Piala Dunia, bermain imbang 0-0 melawan Arab Saudi sebelum kalah 3-2 dari Argentina. Pengalaman menghadapi persaingan di level tertinggi itu memberi Cabo Verde keunggulan psikologis menjelang laga kualifikasi ini.

Liberia sangat membutuhkan poin. Berada di posisi keempat grup, mereka hampir tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan jika ingin menjaga peluang lolos.

Informasi cara menonton pertandingan ini secara langsung dapat dilihat di bawah.

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