Berapa Nomor Punggung Yang Akan Dikenakan Jadon Sancho Di Manchester United?

Pesepakbola modern kerap membangun citra mereka berdasarkan nomor skuad, jadi angka berapa yang akan dikenakan bintang Inggris itu di Old Trafford?

Transfer Jadon Sancho ke Manchester United hampir selesai, dengan Setan Merah membayar £73 juta ($101 juta) ke Borussia Dortmund untuk pemain internasional Inggris tersebut.

Itu berarti mantan pemain muda Manchester City ini akan segera tampil dengan jersey merah terkenal dari klub rival satu kota.

Tapi nomor punggung berapa yang akan dia kenakan nanti? Goal melihat segala kemungkinan, opsi yang tersedia serta sejarah nomor skuad Sancho.

Berapa Nomor Sancho di United?

Masih belum diketahui nomor punggung yang akan dikenakan Sancho di United, tetapi winger itu diperkirakan bakal mengenakan No. 7 yang legendaris.

Namun, kostum Setan Merah No. 7 saat ini dikenakan oleh Edinson Cavani dan beberapa negosiasi mungkin diperlukan jika dia ingin mendapatkannya.

"Saya ingin bilang, berikan dia nomor itu," kata Louis Lancaster, yang pernah bekerja dengan Sancho selama kariernya bersama tim muda Watford, saat berbicara di saluran YouTube Stretford Paddock.

“Saya rasa itu tidak akan mengganggunya. Saya pikir sebenarnya dia akan menjadi pemain yang lebih baik untuk memiliki baju itu, karena tekanannya.

“Beberapa pemain canggung dan beberapa mengeluarkan kemampuan sedikit lebih banyak, sekitar sepuluh persen [karena di bawah tekanan].”

Jersey No. 7 memiliki tempat khusus dalam dongeng Setan Merah dan beban harapan yang terkait dengan nomor tersebut turun ke pemakainya.

Cristiano Ronaldo menjadikan No. 7 sebagai miliknya di Old Trafford dan segera mendaftarkannya jadi merek global dirinya, dengan Ronaldo mengikuti jejak David Beckham, yang mewarisinya dari Eric Cantona.

Meskipun ia juga mengenakan nomor lain - di era ketika nomor regu tidak begitu tetap - George Best sering dikaitkan dengan nomor 7, seperti halnya Bryan Robson.

Namun, tidak semua yang mengenakan nomor punggung 7 United berkembang pesat.

Antonio Valencia secara khusus membuang No. 7 untuk kembali ke No. 25 keberuntungannya, sementara yang lain justru layu saat memakainya, termasuk Memphis Depay dan Alexis Sanchez.

Nomor Berapa Saja yang Tersedia Buat Sancho di United?

Jersey United No. 7 tidak tersedia saat ini, karena Edinson Cavani memakainya, tetapi tidak jarang pemain mengganti nomor.

Pilihan Sancho dalam hal nomor punggung di United cukup terbatas dan kecuali klub dapat membujuk pemain lain untuk berganti, dia mungkin harus puas dengan nomor baru yang belum pernah dia pakai sebelumnya.

Beberapa nomor yang saat ini tersedia di United adalah: No. 12, No. 16, No. 22, No. 24, No. 25.

Nomor 77 juga tersedia, jadi mungkin dia bisa puas dengan menambah No. 7 lain di depan sembari menunggu Cavani pindah di tahun berikutnya.

Nomor Lain yang Pernah Dipakai Sancho

Nomor punggung pilihan Sancho adalah No. 7, yang ia kenakan sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2017.

Dia juga mengenakan No. 7 di tingkat internasional untuk Inggris, meskipun Jack Grealish mengenakan angka itu di Euro 2020, selagi Sancho diberi nomor 17.

Setelah No. 7, No. 17 tampaknya menjadi pilihan kedua sang winger, tetapi dia telah mengenakan berbagai nomor yang biasanya diasosiasikan dengan pemain menyerang.

Di timnas Inggris, selain No. 17, Sancho pernah mengenakan No. 9, 10, 11, 21 dan 23.