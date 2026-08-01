Laporan media mengungkap jumlah dana yang akan diterima klub Al-Ittihad setelah melepas jasa bek asal Albania mereka, Mario Mitaj, pada bursa transfer musim panas ini.

Klub Genoa mengumumkan, kemarin Jumat, kesepakatan meminjam Mitaj hingga akhir musim depan, dengan adanya klausul yang memungkinkan pembeliannya secara permanen setelah masa peminjaman berakhir.

Jurnalis Italia Francesco Guerrieri mengatakan bahwa Genoa akan membayar dua juta euro untuk meminjam bek Albania tersebut, sementara mereka dapat mengontrak pemain itu secara permanen dengan mahar 4,5 juta euro.

Jurnalis Italia itu menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klausul kontrak permanen tersebut bersifat opsional dan tidak wajib, yakni apabila Mitaj tampil gemilang dan berhasil meyakinkan pelatih Italia Daniele De Rossi.

Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Al-Ittihad pada musim panas 2024, datang dari klub Rusia Lokomotiv Moscow, dan berhasil meraih ganda gelar Liga dan Piala Raja pada dua musim lalu.

Mitaj dijadwalkan bergabung dengan latihan Genoa dalam beberapa jam ke depan, sebagai persiapan untuk memulai perjalanan resminya bersama tim, guna menyongsong dimulainya kompetisi musim baru.