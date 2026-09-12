Tottenham Hotspur melanjutkan hasil-hasil mengecewakan di Liga Premier Inggris, setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol menghadapi tamunya Everton, pada hari Sabtu ini, sehingga tim tersebut tetap tanpa satu gol pun setelah empat pekan kompetisi berlalu.

Tim asuhan pelatih Roberto De Zerbi gagal menggetarkan gawang untuk laga keempat secara beruntun, dalam awal yang merupakan yang terburuk secara ofensif bagi tim, setelah hanya meraih dua poin dari dua hasil imbang berbanding dua kekalahan, sehingga bertengger di peringkat ketujuh belas klasemen.

Penderitaan Tottenham di sepertiga akhir wilayah lawan terus berlanjut, setelah tim kembali gagal menemukan solusi di depan gawang lawan, sehingga krisis serangan berubah menjadi sumber kekhawatiran yang kian meningkat seiring para pemain masih tak mampu mencetak gol pertama mereka di kompetisi.

Hasil imbang melawan Everton merupakan pukulan baru bagi De Zerbi, yang masih mencari kemenangan pertamanya di Liga Premier Inggris bersama Tottenham musim ini, di saat tekanan terhadap tim kian meningkat akibat awal yang tersendat dan absennya ketajaman serangan.