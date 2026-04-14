Noa Vahle mengkritik dua pemain Belanda: 'Itu namanya cuma takut'

Noa Vahle merasa kesal pekan lalu terhadap dua pemain muda AZ, Elijah Dijkstra dan Ro-Zangelo Daal, yang terlambat datang menjelang pertandingan melawan Shakhtar Donetsk. Hal itu diungkapkan oleh sang jurnalis dalam podcast HNM De Podcast.

“Saya ingin mengeluh tentang para pemain AZ yang terlambat itu, Elijah Dijkstra dan Ro-Zangelo Daal,” kata Vahle di awal podcast yang ia buat bersama Hélène Hendriks dan Merel Ek.

“Kalau kamu terjebak macet dalam perjalanan ke klub, kadang-kadang memang bisa terlambat. Tapi kedua orang ini terlambat pada hari sebelum pertandingan, di Krakow. Mereka menginap bersama di hotel dan datang terlambat.”

“Pelatih Leeroy Echteld sudah menegur mereka soal itu. Itu tidak boleh, tidak boleh diulangi lagi. Dan kemudian pada hari pertandingan, mereka juga terlambat datang ke rapat. Seberapa sulit sih itu?”, tanya Vahle yang kritis dengan suara keras.

Dijkstra dan Daal akhirnya duduk di bangku cadangan AZ, yang kalah 3-0 dari Shakhtar. “Laga balasan di Alkmaar akan sangat sengit.” Vahle melihat kontras besar antara talenta AZ dan pemain Shakhtar, yang menghadapi kondisi yang sangat berbeda. Dia sangat menghormati hal itu. “Di dunia seperti apa para pemain Shakhtar itu hidup...”

“Para pemain itu melakukannya, tapi Daal dan Dijkstra tidak bisa tiba tepat waktu di hotel bintang lima mereka sebelum pertandingan seperti itu. Menurutku, itu benar-benar tidak serius. Kamu tidak menghargai timmu, sebenarnya kamu tidak menghargai siapa pun,” kata Vahle. “Aku benar-benar tidak mengerti. Seberapa sulitnya itu?”

Minggu lalu, Dijkstra dan Daal kembali menjadi pemain kunci bagi AZ. Terutama yang pertama, ia tampil luar biasa melawan sc Heerenveen (kemenangan 3-0). Bek kanan berusia 19 tahun itu berhasil masuk ke dalam VZ Team of the Week.