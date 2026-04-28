Noa Vahle: "Dia benar-benar gila! Dia sudah benar-benar kehilangan akal!"

Noa Vahle bukanlah penggemar metode latihan yang terkadang tidak biasa dari pelatih kepala Arsenal, Mikel Arteta, demikian kata sang presenter dalam podcast HNM.

“Mikel Arteta, pelatih Arsenal,” kata Vahle di awal podcast yang ia buat bersama Hélène Hendriks dan Merel Ek. “Dia gila! Dia benar-benar gila. Dia sudah benar-benar kehilangan akal, kan, Hélène?”

“Arsenal tampil sangat bagus musim ini,” jelas Vahle. “Tapi sekarang persaingan gelar dengan Manchester City kembali memanas. Jadi, mereka mungkin akan membiarkan gelar itu lepas di menit-menit akhir.” The Gunners memimpin klasemen Liga Premier, tetapi telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada Manchester City, yang tertinggal tiga poin.

“Para pemain itu berada di bawah tekanan yang begitu besar. Arteta sudah tujuh tahun di Arsenal dan dia harus sekali-kali menjadi juara. Tahun ini seharusnya menjadi tahun di mana hal itu harus terjadi. Sekarang situasinya sedang tidak baik dan dia mulai melakukan hal-hal aneh.”

Vahle menyebutkan beberapa contoh. “Dia memasang speaker yang memutar musik Spanyol dengan volume sangat keras.” Hendriks menambahkan. “Dia memberi semua orang pulpen mahal untuk menulis sepuluh kali setelah latihan: ‘kita akan jadi juara’.”

“Dia memikirkan hal-hal paling aneh!”, lanjut Vahle. “Jika saya adalah bintang besar di Arsenal, saya akan berkata: rasakan sebentar dahi Anda. Dia juga memiliki seekor anjing labrador yang berkeliaran di klub, karena itu mengurangi stres.”

“Pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kamu mempersiapkan timmu untuk sebuah pertandingan,” kata Vahle. “Tanyakan ini pada Ruud Gullit, Marco van Basten, René van der Gijp, mereka semua juga akan berkata: bersikaplah normal saja, kamu hanya perlu mengoper bola ke arah yang benar.”

Akhirnya, reporter tersebut menarik kesimpulan dengan mengacu pada Ajax musim lalu. “Hal yang sama juga terjadi pada Francesco Farioli, yang tidak mau menyebut kata ‘juara’. Lalu saya berpikir: astaga, teman-teman…”