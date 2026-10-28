Juventus menelan kekalahan ketiganya musim ini pada Rabu malam. Tim asal Turin itu kalah 2-0 dari Genoa. Kingsley Ehizibue dan Tommaso Baldanzi mencetak gol untuk klub asal kota pelabuhan tersebut, sehingga Juventus kini hanya berada di posisi ketujuh dengan poin yang sama seperti Napoli (14). Berkat antara lain satu assist dari Noa Lang, Napoli menjalani malam yang jauh lebih baik di Monza (1-4).

Genoa - Juventus 2-0

Justin Bijlow tentu saja mengawal gawang Genoa, dan pemain asal Rotterdam itu menyaksikan rekan senegara sekaligus setimnya, Ehizibue, membuka skor sebelum laga berjalan 15 menit. Tembakan gelandang kanan itu masuk setelah membentur Andrea Cambiaso, dengan sedikit keberuntungan: 1-0.

Keadaan semakin baik bagi Genoa. Setelah mengawali musim dengan sulit, mereka memenangi dua dari tiga laga terakhir dan kini berada dalam performa bagus. Sebelum laga berjalan setengah jam, Vitinha memanfaatkan kesalahan Pierre Kalulu dan mengirim umpan kepada Baldanzi, yang menggandakan keunggulan.

Kalulu bisa saja menebus kesalahannya tak lama kemudian, tetapi tembakannya dari posisi menjanjikan melenceng jauh. Itu mencerminkan penampilan Juventus dalam pertandingan ini: mereka tak punya jawaban atas permainan agresif Genoa.

Bijlow jarang diuji, meski pada menit-menit akhir ia harus beraksi untuk menggagalkan tembakan Edon Zhegrova ke tiang dekat dan menepis tendangan bebas Teun Koopmeiners hingga membentur mistar. Genoa naik ke posisi ke-13 dan mulai menjauh dari papan bawah.

AC Monza - Napoli 1-4

Rasmus Højlund hanya membutuhkan kurang dari sepuluh menit untuk kembali mencetak gol setelah lima pertandingan tanpa gol. Pemain asal Denmark itu menerima umpan terobosan Giovanni Di Lorenzo dan mencetak gol lewat tembakan ke arah berlawanan: 0-1.

Gol penyeimbang Gustavo Varela tepat sebelum jeda pada akhirnya tidak mengganggu Napoli. Tak lama setelah turun minum, Matteo Politano mengubah skor menjadi 1-2 lewat tembakan terarah ke sudut jauh.

Politano juga berperan besar dalam gol Rafa Marin yang mengubah skor menjadi 1-3. Marin menyambut sepak pojok melengkung ke dalam dari pemain asal Italia itu dengan sundulan yang meneruskan bola ke gawang.

Lima menit kemudian, atau tiga menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, Kevin De Bruyne memastikan skor akhir 1-4. Ia menerima umpan terobosan yang membelah pertahanan dari Noa Lang, lalu menyarangkan bola di antara kedua kaki kiper Noel Törnqvist.



