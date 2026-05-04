Noa Lang memicu kemarahan para penggemarnya sendiri dengan tindakan kontroversial di luar lapangan

Noa Lang telah menimbulkan kehebohan besar di Turki pada hari Senin. Pemain timnas Belanda ini merilis lagu berjudul "Ewa Safi" bersama rapper Lil Kleine, yang video klipnya direkam di stadion Galatasaray. Dalam rekaman tersebut, Lang terlihat mengenakan kaos milik legenda klub Gheorghe Hagi.

Lang, yang sudah lama aktif di dunia musik dengan nama Noano, sebelumnya pernah berkolaborasi dengan artis seperti Ronnie Flex dan Jonna Fraser. Aktivitas musiknya kini menjadi sasaran kritik di Turki, terutama karena penampilannya di Galatasaray yang tidak konsisten dan kabarnya Galatasaray memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai 30 juta euro dari Napoli.

Waktu perilisan lagu ini dianggap sangat tidak tepat oleh sebagian besar penggemar Turki. Di platform X, para pendukung secara massal mengungkapkan frustrasi mereka atas fakta bahwa Lang sibuk dengan musik, sementara tim sedang berada di fase krusial musim ini. “Kami membicarakan gelar juara, apa yang dia lakukan?”, kata mereka dengan nada tajam.

Reaksi lain bahkan lebih keras dan bersifat pribadi. “Jangan buat video, mainkan sepak bola,” tulis seorang pendukung, sementara yang lain menyatakan: “Tinggalkan musik itu sejenak dan fokuslah pada tim, sialan.” Profesionalitasnya pun dipertanyakan secara terbuka: “Orang ini lebih mirip rapper daripada pesepak bola.”

“Tiga puluh juta? Dia bahkan tidak layak tiga juta,” kata mereka dengan keras. Seorang penggemar lain lebih tegas: “Kita sama sekali tidak boleh mengonfirmasi transfernya.” Menurut Fanatik, hal itu juga tidak akan terjadi.

Beberapa pendukung melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas: “Mereka telah mengubah klub ini menjadi taman hiburan. Mainkan permainanmu, nak.” Ada juga nada sinis: “Biarkan dia bernyanyi, tolong jauhi sepak bola.”

Di sisi lain, ada juga suara lain yang terdengar dari para pendukung. Sebagian penggemar justru tetap mengagumi Lang dan berharap dia tetap bertahan lebih lama. "Jangan biarkan dia pergi, dia sangat berharga bagi kami," tulis seorang pendukung.
























