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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Noa Lang dijatuhi sanksi dan absen dalam laga besar melawan Arsenal

SSC Napoli vs Arsenal
SSC Napoli
Arsenal
Champions League
N. Lang

Noa Lang tidak masuk dalam skuad Napoli untuk pertandingan pada Rabu malam. Hal ini dilaporkan pakar bursa transfer Fabrizio Romano di X. Raksasa Italia itu akan menghadapi Arsenal dalam fase liga Liga Champions.

Menurut Romano, alasan disipliner menjadi penyebab absennya Lang. Penyerang sayap itu pada Sabtu lalu masih duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam laga tandang yang berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Inter.

"Dia tidak bersikap dengan cara yang tepat. Noa sudah menyampaikan permintaan maafnya dan masalah ini sudah selesai," ujar direktur olahraga Giovanni Manna kepada media Italia.

Menurut Manna, Lang pada Selasa tidak bersikap dengan cara yang tepat, sehingga pelatih Massimiliano Allegri turun tangan. Pemain Belanda itu akan menyaksikan duel besar Eropa melawan Arsenal dari tribune.

Lang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Antonio Conte, pendahulu Allegri. Menurut pemain sayap itu, dia tidak diperlakukan dengan baik oleh pelatih yang kini sudah pergi tersebut pada musim lalu.

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Mantan pemain PSV itu memilih masa peminjaman di Galatasaray pada jeda musim dingin. Lang kembali ke Napoli pada musim panas, tetapi belum mendapatkan tempat di starting XI. 

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