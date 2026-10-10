Noa Lang bereaksi sigap dan mencetak gol pertama Napoli musim ini

Noa Lang pada Sabtu mencetak gol pertamanya musim ini. Penyerang Napoli itu mencetak gol kedua dalam laga kandang melawan Frosinone, yang pada akhirnya disingkirkan dengan skor 3-0. Napoli naik ke peringkat sembilan dan kini memiliki jumlah poin yang sama dengan Frosinone (10).

Lang mendapat tempat di starting XI Napoli, begitu pula antara lain mantan pemain Ajax David Neres. Mereka membentuk lini depan bersama penyerang Rasmus Højlund, yang sudah nyaris mencetak gol pembuka pada menit ketiga. Penyerang Denmark yang kurang beruntung itu membentur tiang.

Setelah kurang dari setengah jam, Giorgio Cittadini melakukan pelanggaran terhadap Højlund, yang sendiri maju sebagai eksekutor dan melihat usahanya dihentikan oleh Lorenzo Palmisani. Namun, sang kiper bergerak terlalu cepat dari garisnya, sehingga penalti harus diulang. De Bruyne kali ini sukses mencetak gol.

Baru tiga menit kemudian, Lang menggandakan keunggulan Napoli. Pemain internasional Belanda itu bereaksi sigap terhadap bola liar di dalam kotak penalti, menggiring bola melewati bek terakhir yang tersisa dan menceploskan bola ke gawang: 2-0.

Dengan itu, Napoli praktis sudah mengamankan kemenangan. Frosinone nyaris tidak mampu menciptakan apa pun di Stadio Armando Maradona, tempat para suporter tidak terlalu dimanjakan setelah jeda. Scott McTominay sempat menjadi yang paling dekat dengan gol 3-0 untuk waktu yang lama, tetapi Palmisani melakukan penyelamatan dengan baik. Lang ditarik keluar pada menit ke-72.

Napoli, yang tidak memberi Sam Beukema kesempatan tampil sebagai pemain pengganti, akhirnya mencetak gol 3-0 jauh di masa injury time. Giovane melaju dengan sangat baik di sisi kiri dan mengirim umpan tarik kepada De Bruyne yang ikut maju, dengan tembakannya masuk ke gawang.



