Houssem Aouar atau Thomas Partey? Dua nama berbakat ini tak berhenti dikaitkan dengan pintu sepanjang bursa transfer edisi kali ini.

Mengangkut keduanya sudah jelas tak mungkin bagi The Gunners mengingat kondisi finansial yang tak mendukung. Memilih salah satu dari keduanya adalah keputusan yang cukup dilematis.

'Tim Partey' kini sangat bergembira menyambut kedatangan gelandang berkebangsaan itu di Emirates Stadium, bagaimana dengan 'tim Aouar'? Loyalis Arsenal yang pro transfer Aouar tentu turut berbahagia dengan kabar Partey, namun mungkin dia bukan rekrutan yang didambakan mereka.

Bagaimana pun, manajer Mikel Arteta yang paling paham apa yang terbaik untuk skuad polesannya sekarang. Aouar mungkin sosok yang sangat diinginkan fans, tapi sang manajer tahu bahwa Partey saat ini adalah pemain yang amat dibutuhkan tim.

Di menit-menit akhir deadline day transfer, Arsenal akhirnya merampungkan kepindahan Partey ke London Colney setelah menebus klausul pelepasan sang pemain senilai £45 juta dari .

Arsenal melakukan pergerakan cepat Senin kemarin dan tepat pukul 11.28 malam waktu Spanyol, perwakilan dari The Gunners membayarkan klausul rilis Partey di kantor pusat , yang artinya Atletico tak punya pilihan selain melepas salah satu aset berharganya tersebut.

Gelandang tangguh berusia 27 tahun itu jadi andalan pelatih Diego Simeone di lini tengah Atletico dalam beberapa musim terakhir, termasuk di kampanye 2019/20 lalu dengan dia mencatatkan 35 penampilan, menggambarkan betapa vital peran dia di tubuh Los Rojiblancos.

🔏 @Thomaspartey22 has joined us from Atletico Madrid on a long-term contract#NoThomasNoPartey