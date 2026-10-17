Duel Real Betis dan Barcelona di Stadion La Cartuja diwarnai kontroversi kepemimpinan, setelah hakim pertandingan membatalkan gol penyama kedudukan tim asal Andalusia itu, menyusul peninjauan melalui teknologi video assistant referee "VAR" untuk memeriksa dugaan handball dari Cucho Hernandez di awal serangan.

Giovani Lo Celso sebelumnya sempat membuat tribune Betis bergemuruh dengan mencetak gol indah, setelah menerima bola di udara dan langsung melepaskan tendangan dengan kaki kirinya, melewati tangan kiper Joan Garcia, sehingga skor menjadi 2-2 di tengah pesta perayaan para suporter.

Namun kegembiraan tuan rumah tidak berlangsung lama, setelah hakim pertandingan De Burgos Bengoetxea meminta bantuan teknologi video untuk meninjau situasi tersebut, karena mencurigai adanya handball dari Cucho Hernandez di awal serangan.

Setelah meninjau tayangan ulang, hakim pertandingan memutuskan membatalkan gol tersebut, sehingga Real Betis gagal menyamakan kedudukan menjadi 2-2, di tengah berbagai pertanyaan mengenai ketepatan keputusan tersebut dan apakah sentuhan tangan itu memang layak membuat gol dibatalkan.