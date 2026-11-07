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Paris Saint-Germain dikabarkan menaruh perhatian serius pada Dayot Upamecano dari FC Bayern Munich.

Hal itu dilaporkan Foot Mercato. Bek asal Prancis tersebut memang baru memperpanjang kontraknya dengan klub tersukses di Jerman itu hingga 2030 pada Februari. Namun, kontrak barunya kabarnya memuat klausul pelepasan dengan nilai yang tergolong murah mengingat penampilan apik yang terus ditunjukkan Upamecano saat ini.

Menurut laporan tersebut, nilai klausul itu ditetapkan sebesar 65 juta euro, yang harus dibayarkan untuk merekrut pemain berusia 28 tahun tersebut pada musim panas mendatang. PSG bisa menanggung biaya itu tanpa kesulitan berarti. Namun, keberadaan klausul pelepasan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi.

PSG tengah mencari penerus jangka panjang bagi pemimpin lini belakang mereka, Marquinhos. Pemain berusia 32 tahun itu telah membela klub selama 13 tahun dan menjadi legenda bagi tim asal Paris tersebut. Kontraknya di ibu kota Prancis masih berlaku hingga 2028. Karena itu, pada musim panas mendatang atau paling lambat setelah musim 27/28, PSG kemungkinan akan mencari pengganti berkualitas tinggi, dan Upamecano, yang empat tahun lebih muda, bisa segera masuk dalam pertimbangan mereka.

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Bek Bayern itu kembali mencuri perhatian pekan ini ketika ia membuat penyerang Julian Alvarez sama sekali tak berkutik dalam kemenangan tandang 2-0 klubnya atas Atletico Madrid di Liga Champions. Kini ia menjadi pemimpin lini belakang Bayern, dengan Jonathan Tah dan Min-jae Kim bergantian mendampinginya.

Upamecano bergabung dengan Bayern pada 2021 dengan biaya transfer 42,5 juta euro. Musim ini, ia telah mencetak tiga gol dalam 12 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk Bayern.