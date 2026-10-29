Pemain serang berusia 18 tahun itu kembali mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim pada Kamis untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera ligamen di kaki. Keputusan apakah ia bisa tampil dalam laga besar di markas pemegang rekor gelar juara Jerman pada Sabtu akan diambil pada Jumat.

"Jika tidak ada hal negatif yang muncul setelah latihan ini," Karetsas akan mengikuti sesi latihan terakhir pada Jumat, kata pelatih BVB Niko Kovac. "Setelah itu, kami akan memutuskan apakah ia siap ikut berangkat ke Munchen atau tidak."

Pemain tim nasional Yunani itu mengalami cedera tersebut saat bermain imbang 0-0 di kandang Union Berlin dan kemudian absen dalam tiga pertandingan resmi. Mengenai para pemain Dortmund lainnya, Kovac memastikan tidak ada masalah setelah laga dramatis di ajang piala melawan Werder Bremen pada Selasa. "Mereka dalam kondisi baik. Semua akan mengikuti sesi latihan terakhir," kata sang pelatih.