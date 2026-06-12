Nijstad akhirnya memilih antara FC Twente dan PSV

Ruud Nijstad tetap setia pada FC Twente. Klub Eredivisie asal Enschede ini secara resmi mengumumkan pada hari Jumat bahwa bek yang diincar PSV tersebut telah memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029. Nijstad yang berusia delapan belas tahun sebelumnya memiliki kontrak yang akan berakhir di Grolsch Veste.

Direktur teknis Erik ten Hag sangat senang bahwa 'bek yang sangat berbakat' ini tetap terikat dengan Twente. ''Bukan tanpa alasan ada banyak minat terhadapnya dari klub-klub besar Eropa. Kami senang Ruud memilih untuk memperpanjang kontraknya. Dia merasa betah di sini, para pendukung bangga padanya, dan dia memiliki ikatan yang kuat dengan wilayah ini.''

Menurut Ten Hag, Nijstad merupakan faktor penting dalam ambisi untuk musim mendatang. ''Sungguh indah melihat seorang pemain lokal dari akademi sendiri mengalami perkembangan ini. Semoga ini menjadi contoh bagi pemain berbakat lainnya. Ruud melambangkan identitas FC Twente; sebagai klub lokal yang memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk berprestasi di level tertinggi, baik secara nasional maupun internasional.''

''Selama setengah tahun terakhir, saya telah mengalami banyak hal dan belajar banyak di FC Twente. Saya tidak merasa bahwa saya sudah selesai bermain di sini di FC Twente. Saya memiliki banyak pilihan dan saya memikirkannya dengan matang. Setelah mempertimbangkan semua pro dan kontra, saya merasa paling nyaman untuk tetap di sini, di lingkungan saya sendiri," jelas Nijstad mengapa ia tidak menanggapi tawaran dari PSV.

Bek muda ini menjelaskan lebih lanjut: ''Sebagai pesepakbola, saya masih bisa berkembang di FC Twente dan saya rasa ini adalah lingkungan belajar terbaik bagi saya. Musim depan, saya sangat menantikan pertandingan-pertandingan Eropa, karena saya belum pernah mengalaminya sebelumnya.''

Jurnalis Mounir Boualin sebelumnya telah melaporkan bahwa Twente dan Nijstad semakin mendekati kesepakatan terkait kontrak baru. Awalnya dibicarakan tentang kesepakatan hingga pertengahan 2030, namun kini ternyata hingga pertengahan 2029.

PSV mengajukan tawaran sebesar 5 hingga 6 juta euro pada hari Kamis, tawaran yang ternyata tidak memadai. Eintracht Frankfurt, sama seperti juara dari Eindhoven, gagal mendapatkan pemain tersebut.