Bas Nijhuis mendukung Louis van Gaal sebagai pelatih baru tim nasional Belanda. Pelatih berusia 74 tahun itu sebelumnya sudah tiga kali menangani Oranje dan membawa Belanda ke perempat final serta semifinal di Piala Dunia.

Arne Slot tidak tertarik dengan jabatan pelatih tim nasional, seperti menjadi jelas pada Kamis. Mantan pelatih, antara lain, Feyenoord dan Liverpool itu untuk sementara fokus pada sepak bola klub.

Nijhuis mengajukan Van Gaal dalam De Oranjezomer sebagai penerus Ronald Koeman. ''Saya sendiri penggemar berat. Saya akan sangat senang jika Louis van Gaal kembali. Saya sendiri sangat mengaguminya sebagai pribadi dan pelatih. Saya akan sangat menyukainya. Tetapi itu mungkin tidak akan terjadi.''

Slot kabarnya ingin menandatangani kontrak hingga Piala Eropa 2028. Direktur sepak bola elite KNVB, Nigel de Jong, lebih melihat kerja sama sampai 2030 sebagai pilihan yang lebih baik. Dalam talkshow itu, durasi kontrak disebut sebagai alasan di balik keputusan Slot untuk melewatkan Oranje.

''Ada begitu banyak hal yang diucapkan dan ditulis. Siapa bilang itu benar?'', tanya Nijhuis dengan lantang. ''Tetapi saya rasa memang masih terlalu dini bagi Slot, tim nasional Belanda.''

Lowongan di tim nasional Belanda terbuka sejak akhir Juni. Koeman mengundurkan diri tidak lama setelah tersingkir di Piala Dunia, pada babak 16 besar melawan Maroko lewat adu penalti.

KNVB diperkirakan akan menunjuk pelatih tim nasional yang baru dalam waktu dekat. Pelatih Jong Oranje, Michael Reiziger, tampaknya menjadi kandidat serius untuk mendapat promosi.