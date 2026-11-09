Nijhuis kritik Makkelie: "Kalau begitu, itu sama sekali bukan penalti"

Bas Nijhuis pada Senin dalam Vandaag Inside mengkritik Danny Makkelie, yang memberikan penalti kepada Feyenoord saat bertandang ke markas sc Heerenveen pada Minggu (5-3). Menurut wasit yang tengah menjalani pemulihan itu, insiden tersebut belum tentu layak diganjar penalti.

Setelah setengah jam pertandingan berlangsung, Givairo Read mengirim umpan silang dari sisi kanan. Bola secara tidak sengaja mengenai lengan pemain Heerenveen, Vasilios Zagaritis. Makkelie awalnya tidak ingin memberikan penalti, tetapi berubah pikiran setelah mendapat masukan dari asisten wasitnya.

"Saya tidak sepenuhnya setuju. Danny mengatakan lengan yang menopang tubuh harus mengarah ke bawah. Namun, ini juga lengan yang menopang tubuh," kata Nijhuis sambil memperlihatkan lengan kirinya yang bertumpu.

"Danny mengatakan lengan yang menopang tubuh harus lurus tepat di bawah badan. Namun, jika Anda mendarat dengan siku, lengan itu juga bisa menjadi penopang tubuh," lanjut wasit berpengalaman asal Enschede itu. "Lalu, yang penting adalah bagian mana yang terkena bola. Jika bola mengenai tangan atau lengan yang terentang, Anda memberikan penalti. Namun, jika mengenai lengan yang menopang tubuh, itu sama sekali bukan penalti."

"Asisten wasit menyarankan penalti. Danny mengikuti saran itu. VAR tampaknya juga menganggapnya penalti. Kalaupun itu bukan lengan yang menopang tubuh, posisinya tetap dekat dengan badan. Menurut saya, itu bukan handball. Namun, saya penasaran apa yang akan mereka katakan di Zeist," tambah Nijhuis.

Penalti yang diperdebatkan itu membuat analis ESPN Arnold Bruggink kesal. "Asisten wasit yang memutuskan ini. Makkelie tidak memberikan penalti, tetapi di mana VAR? VAR benar-benar harus turun tangan di sini: 'Kalian benar-benar keliru dalam hal ini.' Tolonglah!"

"Wow, menurut saya ini benar-benar sulit dipercaya," kata Bruggink, yang sangat memahami kegaduhan di tribune akibat keputusan kontroversial tim wasit itu. "Saya benar-benar tidak mengerti!"