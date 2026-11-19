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Berawal dari kabar yang berembus dari Britania Raya, rumor tentang Nico Paz ke Manchester United kian mendapat konfirmasi dalam beberapa hari terakhir. Setelah mencetak dua gol ke gawang mereka di Liga Champions, pemain Argentina itu kini berada di urutan teratas daftar incaran Setan Merah. Kedatangan Mauricio Pochettino di kursi pelatih pun semakin memperkuat minat tersebut. Singkatnya, selain Como dan Real Madrid, kini ada peminat kuat baru bagi pemain yang di Argentina sudah dijuluki penerus Lionel Messi.

Di tengah masa depan Bruno Fernandes di Old Trafford yang kian diselimuti ketidakpastian, Man United kabarnya sudah menemukan calon penggantinya. Dia adalah gelandang serang asal Tenerife tersebut, seperti dilaporkan Sun dan dikonfirmasi Telegraph.

Setelah mengawali kiprah dengan rekor-rekor buruk, Setan Merah siap bergerak agresif sejak Januari untuk memenuhi permintaan Pochettino yang menginginkan seorang pemain kreatif, seorang bek, dan seorang penyerang. Sadar Paz tak akan pindah pada bursa transfer mendatang, klub Inggris itu akan kembali mengejarnya pada musim panas, ketika kontraknya bersama Como, yang berakhir pada 30 Juni 2028, memasuki tahun terakhir.

Perlu diingat, musim panas lalu Como membeli Nico Paz dari Real Madrid seharga €60 juta. Namun, klub Spanyol itu mempertahankan opsi untuk membelinya kembali pada musim panas 2027 seharga €80 juta, sebuah klausul yang praktis hanya berlaku bagi tim Mourinho dan Perez. Karena itu, Real Madrid berencana membawanya pulang, tetapi keberadaannya bersama Jude Bellingham bisa mempersulit rencana tersebut. Keduanya bisa terlalu sering saling mengganggu di lapangan, dan aspek inilah yang akan coba dimanfaatkan United.

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Jika Real memutuskan untuk melepas sang pemain, Como akan bebas mempertahankannya atau, jika ada tawaran, menjualnya dengan harga di atas €80 juta, bahkan bisa mencapai €100 juta. Hari-hari ini dan bulan-bulan mendatang akan menjadi masa pengambilan keputusan penting bagi klub-klub yang terlibat dalam operasi besar ini, juga bagi pemain berusia 22 tahun tersebut: di satu sisi ada Como yang membawanya ke level tertinggi sepakbola, di sisi lain ada Real yang bisa memulangkannya. Sementara itu, Manchester United terus memantau situasi. Pochettino sudah begitu mengagumi rekan senegaranya itu dan ingin menjadikannya pusat era barunya.