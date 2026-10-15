Nick Woltemade untuk sementara membungkam para pengkritiknya di Juve

Pemain timnas Jerman itu mencetak gol penyeimbang sementara dalam kemenangan 2-1 (0-1) di markas wakil Spanyol, Celta Vigo. Itu menjadi gol keduanya dalam dua pertandingan di kompetisi antarklub Eropa kasta kedua tersebut. Sebelumnya, ia mencetak gol lewat penalti saat menghadapi Nijmegen.

Penyerang itu berada di posisi yang tepat ketika Marcos Alonso gagal mengontrol bola dengan dada, lalu dengan tenang menembaknya ke gawang dari jarak dekat menggunakan kaki kanan. Pada masa tambahan waktu, mantan pemain Frankfurt, Randal Kolo Muani (90+2), bahkan mencetak gol kemenangan.

Sebelumnya, Hugo Alvarez (18) membawa tim Spanyol itu unggul. Vigo mulai berada di bawah tekanan pada fase liga setelah gagal meraih poin dari dua pertandingan, sementara tim asal Turin itu berada di jalur yang tepat di Eropa dengan enam poin. Situasinya berbeda di liga, tempat dua tim teratas, Inter Milan dan Lazio Roma, sudah unggul lima poin. Di sana, Woltemade belum mencetak gol, meski sejauh ini ia juga baru tampil sebagai pemain pengganti di Serie A.

Meski demikian, ia belakangan menjadi sasaran kritik media Italia, walaupun ia menunjukkan beberapa aksi bagus dalam hasil imbang 1-1 terbaru melawan Cagliari dan bahkan mendapat pujian dari rekan duetnya di lini depan, Kolo Muani.

Mengapa Nick Woltemade begitu dikritik di Juventus?

Media asal Turin, Tuttosport , menulis tanpa basa-basi seusai hasil imbang melawan Cagliari: "Semoga beruntung, Tuan Spalletti, dalam mencari logika di balik pemain ini, yang saat ini tampak seperti sosok asing di tim." Corriere dello Sport turut melontarkan kritik. Penilaiannya: "Di depan gawang, Woltemade bukan sosok yang istimewa." Sementara itu, Gazzetta dello Sport berpendapat bahwa pemain timnas Jerman itu "mungkin" masih punya waktu untuk menemukan tempat di susunan pemain Juve.

Belakangan, Gazzetta dello Sport juga melaporkan bahwa Spalletti kini memandang perekrutan Woltemade secara kritis dan menginginkan penyerang tengah baru pada musim dingin.

Menurut laporan itu, Spalletti telah menyampaikan secara internal bahwa ia sudah memiliki tiga pemain yang bisa bermain di posisi pilihan Woltemade sebagai penyerang lubang, yakni Kenan Yildiz yang saat ini masih cedera, Kerim Alajbegovic, dan Nico Gonzalez.

Karena itu, Brian Brobbey dari AFC Sunderland disebut sebagai kandidat transfer pada musim dingin. Menurut Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco), dan Antonio Raimondo (Frosinone) juga masuk dalam daftar.