Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, tembakan melenceng brutal Woltemade dari jarak kurang dari lima meter pada menit ke-59 laga Nations League tim nasional Jerman melawan Serbia (2-0) telah "menimbulkan kerutan dahi" di Si Nyonya Tua.

Bukan hanya karena itu, Juve dikabarkan sudah ingin kembali mencari striker pada musim dingin dan mencari alternatif selain Woltemade.

Seperti dilaporkan lebih lanjut oleh Gazzetta, Woltemade memang tidak sesuai dengan profil yang diinginkan pelatih Luciano Spalletti, yang pada saat bersamaan akan membuat perekrutan striker jangkung dengan kemampuan teknik mumpuni itu terlihat sangat meragukan.

Menurut laporan tersebut, Spalletti menyatakan secara internal bahwa dalam diri Kenan Yildiz, Kerim Alajbegovic, dan Nico Gonzalez yang saat ini masih cedera, ia sudah memiliki tiga pemain yang bisa bermain di posisi favorit Woltemade sebagai second striker.

Pertandingan berikutnya CGL Serie A 14.45 JUV

Karena itu, Brian Brobbey dari AFC Sunderland disebut menjadi kandidat transfer untuk musim dingin. Menurut Gazzetta, Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco), dan Antonio Raimondo (Frosinone) juga ada dalam daftar.

Mengapa Woltemade tidak lagi mencetak gol di Newcastle United?

Woltemade pindah ke Newcastle United pada musim panas 2025 setelah menjalani musim yang sangat kuat bersama VfB Stuttgart dengan nilai transfer 75 juta euro, tetapi setelah awal yang bagus ia cepat kehilangan tempatnya di tim utama. Di bawah pelatih saat itu, Eddie Howe, posisi Woltemade secara bertahap dimainkan lebih ke dalam, sehingga ia sendiri pada akhirnya mengatakan bahwa saat ini ia lebih berperan sebagai gelandang nomor delapan ketimbang pemain ofensif murni.

Sejalan dengan itu, catatan golnya pun sangat minim sepanjang musim debutnya bersama The Magpies. Woltemade secara khusus melawan kritik ke arah itu terutama menjelang Piala Dunia di Amerika Serikat. "Dari saya, gol atau assist diharapkan dalam setiap pertandingan. Tetapi jika saya tidak bermain di lini serang, jelas lebih sulit bagi saya untuk masuk ke ruang-ruang yang berbahaya untuk mencetak gol," katanya, misalnya, kepada stern: "Besarnya kritik dan kegaduhan yang menyertai soal diri saya benar-benar mengejutkan saya. Lalu muncul pertanyaan: Mengapa Nick mencetak gol begitu sedikit? Mengapa dia tidak memberi lebih banyak assist? Itu adalah pertanyaan yang salah, dan saya merasa itu tidak sepenuhnya adil."

Setelah Piala Dunia, segalanya seharusnya menjadi lebih baik bagi Woltemade dengan pelatih baru. Matthias Jaissle menggantikan Howe yang secara mengejutkan mengundurkan diri dan bahkan dikabarkan meminta saran dari pelatih VfB Sebastian Hoeneß tentang bagaimana cara terbaik memainkan Woltemade. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama.

Getty Images

Apakah Newcastle menyiapkan transfernya "di belakang punggung Woltemade"?

Menurut Sport Bild, Woltemade sendiri tidak menginginkan pindah klub, tetapi ia disebut "sangat kesal" ketika mendapati dirinya berada di bangku cadangan pada awal musim dalam laga kandang melawan Liverpool. Pemain berusia 24 tahun itu disebut serius mempertanyakan apakah ia akan punya peran sama sekali di bawah Jaissle, terlebih karena gaya bermain sang pelatih dengan banyak bola panjang disebut sama sekali tidak ia sukai.

Menurut laporan itu, kecurigaan Woltemade tampaknya tidak sepenuhnya keliru. Jaissle disebut tidak puas dengan performa rekan senegaranya dari Jerman itu sepanjang pramusim, tulis Sport Bild. Selain itu, klub disebut telah mencoba mendorong transfer "di belakang punggung Woltemade".

Pada akhirnya, Newcastle menyepakati kesepakatan peminjaman dengan Juve tanpa opsi pembelian. Di Serie A, Woltemade awalnya mencatat tiga penampilan singkat, sementara di Liga Europa melawan NEC Nijmegen ia tampil sebagai starter dan mencetak gol dari titik penalti.



