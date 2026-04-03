Neymar Terancam Sanksi Panjang Setelah Menghina Wasit dan Para Wanita

Bintang Brasil, Neymar Jr., menghadapi gelombang kritik luas di media sosial, menyusul pernyataan kontroversial yang ia sampaikan pada hari Jumat ini.

Neymar mengungkapkan kemarahannya - setelah timnya, Santos, mengalahkan Remo (2-0) di Liga Brasil - terhadap wasit Sávio Pereira Sampaio, yang memberinya kartu kuning pada menit-menit akhir, yang berarti ia akan absen dalam pertandingan melawan Flamengo mendatang.

Real Madrid bukan Atalanta.. Kane membunyikan alarm bahaya di Munich

Vinícius absen dari Real Madrid menjelang laga melawan Bayern Munich... dan Díaz menemani Mbappé

Eropa dan rasisme: Inggris unggul dalam penanggulangan.. Yamal menderita kelemahan Vinicius

Neymar mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Bagaimanapun, wasit ini juga... Saya rasa dia bangun dalam masa menstruasi, dan datang ke pertandingan dalam kondisi seperti itu."

Pernyataan ini memicu kemarahan besar karena dianggap sebagai penghinaan diskriminatif, yang mengaitkan performa buruk atau suasana hati yang buruk dengan siklus menstruasi wanita, yang oleh banyak orang disebut sebagai pernyataan "yang menghina wanita".

Sementara itu, surat kabar Inggris "The Sun" melaporkan bahwa bintang Paris Saint-Germain dan mantan pemain Barcelona ini terancam skorsing 12 pertandingan akibat pernyataan tersebut.