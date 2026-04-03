Neymar sangat menyesal atas komentarnya tentang wasit: 'Mungkin sedang menstruasi'

Neymar mendapat kritikan tajam setelah pertandingan antara Santos dan Remo (2-0) pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brasil itu tidak puas dengan wasit Sávio Sampaio dan mengungkapkannya dengan cara yang mencolok, yang memicu banyak kontroversi.

Di menit-menit akhir pertandingan, Neymar melakukan simulasi saat tendangan bebas. Lawannya, Diego Hernández, tidak menyukai hal ini dan melakukan pelanggaran keras terhadap pemain sayap berusia 34 tahun tersebut.

Neymar mengajukan protes kepada Sampaio dan mendapat kartu kuning, setelah itu bintang Brasil tersebut meluapkan kekesalannya dalam wawancara pasca-pertandingan.

“Ini benar-benar tidak adil,” kata Neymar, yang juga menyerang Hernández. “Saya hanya mendapat tekel kejam dari belakang, sama sekali tidak perlu di akhir pertandingan.”

“Ini bukan kali pertama, tapi sudah kali ketiga atau keempat. Saya hanya mendekatinya dan berkata: ‘Kamu gila?’ Dan kemudian saya sudah mendapat kartu kuning.”

Neymar sama sekali tidak setuju dengan keputusan ini dan menarik kesimpulan yang mencolok tentang wasit. “Tapi ya sudahlah, Sampaio memang seperti itu. Mungkin dia sedang PMS.”

Pernyataan ini tampaknya membuat banyak orang kesal dan Neymar mendapat kritik tajam di media sosial. Bulan lalu, bek Série A Brasil Gustavo Marques (Red Bull Bragantino) sudah mendapat skorsing 12 pertandingan karena komentar seksis. Neymar belum mendapat skorsing hingga saat ini.