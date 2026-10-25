Neymar, bintang Santos, melancarkan serangan tajam terhadap Rodrigo Nestor, pemain Bahia, setelah ia diusir keluar lapangan dalam pertandingan kedua tim, Minggu dini hari, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Liga Brasil.

Neymar diusir setelah meletakkan tangannya di depan mulut saat berbicara dengan Rodrigo Nestor di lingkaran tengah lapangan, sebelum dimulainya babak kedua.

Pada momen itu, Nestor langsung menghampiri wasit untuk melaporkan tindakan Neymar, dan sebelum permainan dilanjutkan, wasit video asisten memanggil wasit serta memperlihatkan rekaman kejadian tersebut.

Akibatnya, wasit memutuskan untuk mengacungkan kartu merah langsung kepada Neymar, setelah menganggap tindakan sang penyerang termasuk dalam apa yang dikenal sebagai "hukum Vinicius Junior", yang diberlakukan di Liga Brasil.

Neymar berkata, melalui akunnya di Instagram: "Saya bukan orang yang banyak bicara soal apa yang terjadi di dalam lapangan, tetapi apa yang dilakukan Nestor terhadap saya adalah hal yang sangat berbahaya, karena ia memanfaatkan sebuah hukum yang dibuat untuk memerangi rasisme, dan mencoba mengambil keuntungan darinya".

Ia menambahkan: "Saya merasa sangat sedih, karena ia bertindak dengan cara yang sama sekali tidak jujur. Ia mengatakan dalam wawancara bahwa ia tidak bisa mengulangi apa yang saya katakan karena ada anak-anak yang menonton. Saudaraku, ia berpura-pura menjadi korban serangan. Saya menendang bola ke arah bagian pinggangnya, tetapi ia meletakkan tangannya di wajahnya. Teladan macam apa yang ingin ia tunjukkan? Ia berbicara tentang didikan dan akhlak. Saudaraku, saya juga mendapat didikan yang baik. Dan ada satu hal lagi, saya ini laki-laki".

Neymar melanjutkan: "Apa yang kau lakukan itu tidak boleh. Dan mereka yang membuat hukum ini harus berhati-hati, karena bisa saja terjadi tindakan-tindakan yang tidak jujur, dan berakhir seperti yang terjadi pada saya. Saya telah berbuat bodoh, bukan begitu? Saya memberi kesempatan kepada seorang tolol untuk menarik perhatian. Terima kasih, Nestor, saya akan tidur dengan hati nurani yang tenang. Sedangkan kau, karena tindakanmu yang tidak jujur, kau tidak akan tidur dengan tenang, tidak, kau tidak akan tidur dengan tenang!".