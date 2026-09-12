Pemain asal Brasil, Neymar da Silva, berubah menjadi semacam direktur olahraga di klub yang membesarkannya, Santos, setelah ia turun tangan untuk mengakhiri krisis utang dan mencabut sanksi larangan transfer atas klub, sebelum mulai bergerak untuk memperkuat tim dengan dua transaksi kelas kakap.

Sebelumnya, Santos telah dinyatakan bersalah dalam kasus tunggakan finansial senilai dua juta euro yang harus dibayarkan kepada Monaco, terkait kepindahan Jean Lucas pada musim panas 2023, sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga menolak banding klub pada Mei 2025, sehingga klub dilarang mendaftarkan pemain selama tiga periode transfer.

Perusahaan pemasaran milik Neymar menanggung pembayaran nilai sanksi tersebut, dengan imbalan berupa ruang iklan pada jersey tim, di mana merek dagang "Pele" yang telah diakuisisi oleh perusahaan sang pemain pun terpampang.

Peran Neymar tidak berhenti pada aspek finansial saja, karena ia saat ini bekerja di balik layar, setelah mengalami cedera lutut dalam pertandingan melawan Palmeiras di Piala Brasil, guna membantu Santos mempersiapkan diri untuk fase krusial musim ini.

Santos menempati peringkat ketiga belas di Liga Brasil, hanya berselisih 7 poin dari zona degradasi, sementara mereka bersiap menghadapi Atletico Mineiro pada leg kedua perempat final Copa Sudamericana, setelah memenangi pertandingan leg pertama dengan skor dua gol tanpa balas.

Dalam rangka upayanya memperkuat skuad tim, Neymar berhasil meyakinkan Arthur Melo untuk bergabung ke Santos, setelah gelandang berusia 30 tahun itu menjalani pengalaman bersama sejumlah klub besar Eropa, terutama Barcelona, Juventus, dan Liverpool.

Neymar juga hampir berhasil meyakinkan bintang Brasil lainnya untuk kembali ke Santos, setelah Philippe Coutinho memutus kontraknya dengan Vasco da Gama pada Februari lalu.

Mantan pemain Liverpool itu sebelumnya bermain bersama Santos antara tahun 2012 dan 2018, sebelum sekian lama ragu terkait tawaran tersebut, namun kini ia hampir menerima ajakan dari rekan lamanya di timnas Brasil.