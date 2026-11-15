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Bintang asal Prancis, Michael Olise, winger Bayern Munich, kini menjadi salah satu nama paling menonjol yang diprediksi akan memanaskan bursa transfer pada periode mendatang, di tengah meningkatnya minat untuk mendapatkan jasanya, sementara klub Jerman itu tetap bersikeras mempertahankan bintang mudanya dan mematok nilai finansial yang sangat besar untuk melepasnya, yang bisa menjadikannya sebagai transfer termahal dalam sejarah sepak bola.

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Bintang Prancis Michael Olise, winger Bayern Munich, telah menjadi salah satu nama paling menonjol yang disebut-sebut bakal memanaskan bursa transfer pada periode mendatang, di tengah meningkatnya minat untuk memperoleh jasanya, serta kukuhnya klub Jerman itu mempertahankan bintang mudanya dengan mematok nilai finansial yang sangat besar untuk melepasnya, yang bisa menjadikannya pemilik transfer termahal dalam sejarah sepak bola.

Surat kabar "AS" asal Spanyol, dalam laporan jurnalis José Félix Díaz, mengungkap bahwa Bayern Munich menaksir nilai pelepasan Olise sekitar 300 juta euro, meskipun sejumlah perkiraan menyebutkan kemungkinan negosiasi dimulai dari angka yang mendekati 200 juta euro.

Dan seandainya transfer ini mencapai angka yang diminta klub Bavaria itu, maka akan jauh melampaui rekor yang tercatat atas nama pemain Brasil Neymar, ketika ia pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain dengan nilai 222 juta euro pada musim panas 2017, sehingga transfer Olise menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola dengan selisih 78 juta euro dari transfer bersejarah sang bintang Brasil tersebut.

Real Madrid memantau, dan bakat Olise menggoda klub-klub besar

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Real Madrid menonjol sebagai salah satu peminat terdepan untuk memperoleh jasa winger Prancis itu, di tengah kekaguman para pejabat klub kerajaan terhadap potensinya, terutama setelah penampilan menawan yang ia tunjukkan menghadapi tim Spanyol itu di Stadion Santiago Bernabéu, yang semakin memperkuat ketertarikan terhadap namanya di dalam koridor klub.

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Pembicaraan soal minat Real Madrid terhadap pemain ini kembali mencuat belakangan ini, di mana laporan-laporan media mengindikasikan klub terus memantau situasinya, dengan kemungkinan bergerak untuk mendatangkannya pada musim panas mendatang, meski sulit meyakinkan Bayern untuk melepas salah satu elemen terpenting dalam proyek olahraganya.

Real Madrid sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan resmi pada Juni lalu, yang di dalamnya membantah adanya kontak langsung maupun tidak langsung dengan Olise atau para perwakilannya terkait kontrak dengannya, sekaligus menegaskan penghormatannya terhadap hubungan institusional yang menjalin mereka dengan Bayern Munich.

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Namun hal itu tidak menghentikan spekulasi yang terus berlanjut mengenai kemungkinan kembalinya klub kerajaan ke lingkaran persaingan memperebutkan pemain ini, terutama dengan adanya laporan-laporan yang membicarakan ketertarikannya yang terus berlanjut untuk mengontraknya.

Bayern kukuh mempertahankan bintangnya meski negosiasi perpanjangan tersendat

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Menurut "AS", manajemen Bayern Munich mengirimkan sinyal yang beragam mengenai masa depan Olise selama pekan-pekan lalu, di tengah belum tercapainya kesepakatan soal peningkatan dan perpanjangan kontraknya, meskipun ia terikat dengan klub hingga 30 Juni 2029.

Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Bavaria itu, menegaskan bahwa manajemen tidak merasa khawatir dengan situasi saat ini, seraya berkata: "Waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan baru akan tiba, ia masih memiliki dua tahun dalam kontraknya."

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Bayern sebelumnya mengontrak Olise dari Crystal Palace pada musim panas 2024 dengan nilai 53 juta euro, tetapi nilai pasar pemain itu melonjak secara luar biasa setelah penampilan-penampilan istimewa yang ia tunjukkan dengan seragam tim Jerman tersebut.

Ironisnya, klub yang membayar 53 juta euro untuk memperoleh jasanya dua tahun lalu kini sudah berbicara tentang 300 juta euro sebagai imbalan untuk mengizinkannya pergi, sebuah lonjakan yang mencerminkan besarnya penghargaan yang diterima pemain itu di dalam klub.

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Bakat luar biasa dan kepribadian yang menimbulkan tanda tanya

Laporan "AS" tidak terbatas pada aspek olahraga saja, karena mengisyaratkan bahwa sejumlah manajemen olahraga klub-klub Eropa menyusun laporan terpisah tentang Olise, salah satunya membahas potensi teknisnya yang luar biasa, dan yang lainnya berfokus pada kepribadiannya yang tertutup serta caranya yang terkadang tidak biasa dalam berinteraksi.

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Max Eberl, direktur olahraga Bayern sekaligus pemegang peran utama dalam kontraknya, mengakui bahwa pemain itu memiliki kepribadian yang khas, seraya menunjuk perpindahannya dulu di antara beberapa akademi Inggris, serta bahwa kesulitan-kesulitan yang ia lalui mungkin turut berperan dalam membentuk kepribadiannya.

Jawaban-jawabannya yang singkat usai laga Bayern melawan Bodø di hadapan jaringan "DAZN" juga menarik perhatian media, bahkan klub Bavaria itu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas wawancara tersebut.

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Dari sisi nilai pasar, Olise menempati peringkat keempat dunia menurut perkiraan Transfermarkt dengan nilai mencapai 180 juta euro, di belakang Lamine Yamal, Erling Haaland, dan Kylian Mbappé, serta di atas Jude Bellingham.

Di antara bakatnya yang luar biasa dan kepribadiannya yang berbeda, tampaknya masa depan Olise akan menjadi salah satu berkas paling menonjol yang mengemuka di bursa transfer mendatang, tetapi yang pasti, meraih tanda tangannya tidak akan menjadi tugas yang mudah, di tengah tuntutan finansial Bayern yang sangat besar, yang bisa menempatkan rekor transfer Neymar di hadapan ancaman yang nyata.