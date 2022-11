Ada Neymar Jadi-Jadian Di Tribun Laga Brasil Vs Swiss! Fans, Sekuriti Bahkan Media Dibikin Terkecoh

APA YANG TERJADI? Seorang fan Brasil kedapatan melakukan impersonasi Neymar secara sangat meyakinkan di tribun stadion laga antara Brasil dan Swiss yang dimenangkan Selecao 1-0 berkat gol tunggal Casemiro.

Sang impersonator berhasil mengecoh para fans, petugas keamanan, bahkan media. Dia tertangkap kamera dikerubungi fans yang berebut ingin selfie dengan peniru Neymar tersebut. Fans berteriak histeris, seolah tak menyangka bisa sedekat itu dengan sang megabintang lapangan hijau. Neymar palsu pun meladeni para fans yang ingin selfie dengannya.

Brazil fans thought they were taking a selfie with Neymar 😅 pic.twitter.com/kJ1po1cjqM