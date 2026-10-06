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Neymar Berpamitan kepada Messi: Terima Kasih Telah Membuatku Mencintai Sepak Bola

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
L. Messi
Neymar
Argentina
Benin
Brasil

Bintang Brasil mengirim pesan kepada Si Kutu sebelum pensiun dari timnas

Beberapa jam sebelum laga terakhir Lionel Messi bersama timnas Argentina melawan Benin, ucapan pujian berdatangan untuk bintang Argentina tersebut yang memiliki perjalanan internasional luar biasa bersama para penari tango.

Pesan terbaru datang dari mantan rekan setimnya, bintang Brasil Neymar da Silva, yang bermain bersama Messi di skuad Barcelona dari 2013 hingga 2017, serta di Paris Saint-Germain dari 2021 hingga 2023.

Neymar mengatakan dalam pesan menyentuhnya melalui akun resminya di Instagram: "Setiap orang yang mencintai sepakbola telah menikmati bakatmu selama bertahun-tahun. Hari ini akan menjadi laga terakhirmu dengan kostum timnasmu dan negaramu, dan aku berharap kamu menikmati setiap momen, serta merasa bahagia dengan setiap kata penghargaan yang diberikan kepadamu hari ini."

Ia menambahkan: "Bukan hanya Argentina yang berterima kasih kepadamu, tetapi seluruh dunia berterima kasih atas segala yang telah kamu berikan untuk sepakbola. Terima kasih karena telah membuatku semakin mencintai sepakbola. Sebuah kehormatan bagiku bisa bermain melawanmu, dan yang terpenting, mencetak sejarah bersamamu. Terima kasih, Lionel Messi."

Pertandingan berikutnya
ARG

ARG

Friendlies

06 Okt 2026

BEN

BEN

Perlu dicatat bahwa Messi menobatkan perjalanan luar biasanya bersama Argentina dengan tiga gelar besar, yaitu: Copa America pada 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022.




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