Bintang Brasil Neymar da Silva, bintang Santos, menegaskan dukungannya kepada Lamine Yamal dalam persaingan meraih penghargaan Ballon d'Or tahun ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Neymar mengunggah sebuah gambar melalui akun-akun media sosialnya dan menyampaikan pesan yang jelas: "Lamine Yamal adalah pemain terbaik di dunia".

Pemain Santos itu membagikan gambar dari dua platform, "Score 90" dan "Sofascore", yang memuat perbandingan antara dua musim luar biasa milik bintang Brasil tersebut dan talenta muda itu, hingga Neymar menyimpulkan bahwa Lamine Yamal adalah pemain terbaik di planet ini.

Gambar tersebut menampilkan statistik Neymar bersama Paris Saint-Germain pada musim 2017-2018, ketika ia mencetak 25 gol dan memberikan 16 assist dalam 27 pertandingan.

Sebaliknya, perbandingan itu memuat angka-angka Lamine Yamal, yang mencetak 8 gol dan menciptakan 9 assist dalam 10 pertandingan pertamanya bersama Barcelona pada musim ini.

Dengan demikian, bintang Barcelona itu mendapatkan dukungan baru dalam upayanya meraih penghargaan prestisius Ballon d'Or, yang pemenangnya akan diumumkan pada 25 Oktober mendatang di London.

Dukungan ini datang dari seorang teman dekat, karena kedua bintang tersebut memiliki hubungan pertemanan yang baik sejak mereka berlibur bersama di Brasil pada 2025.



