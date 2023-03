Sikat Newcastle, Manchester City Tak Biarkan Arsenal 'Kedinginan' Di Puncak

Puncak klasemen Arsenal yang tadinya 'dingin', kini kembali memanas seiring Man City sukses pangkas jarak jadi dua poin usai taklukkan Newcastle 2-0.

Man City taklukkan Newcastle 2-0

Foden dan Silva jadi pembeda

Arsenal kembali di posisi tak nyaman di puncak

APA YANG TERJADI? Manchester City kembali membuat puncak klasemen yang dikuasai Arsenal jadi panas setelah pasukan Pep Guardiola sekali lagi memangkas jarak jadi dua poin dengan skuad Mikel Arteta berkat kemenangan 2-0 atas Newcastle United di lanjutan Liga Primer Inggris.

Sebiji gol dari Phil Foden dan Bernardo Silva di masing-masing babak cukup bagi The Citizens untuk menempel ketat The Gunners di posisi dua teratas. Foden membuka keunggulan bagi City saat laga baru berumur 15 menit, memaksimalkan umpan dari Rodri. Itu merupakan gol keempatnya dari hanya tiga laga terakhir! Selepas jeda, Silva menambah penderitaan The Magpies usai kolaborasinya dengan Erling Haaland memudahkannya untuk menggandakan kedudukan bagi City di menit ke-67. Skor 2-0 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang.

GAMBARAN BESAR: Tambahan tiga poin ini membuat Man City kini mengoleksi 58 poin dari 26 pertandingan, hanya berjarak dua poin dari Arsenal selaku pemuncak klasemen. Hanya saja, bila The Gunners memenangkan laga kontra Bournemouth yang akan dihelat selepas duel City-Newcastle, maka Martin Odegaard cs akan kembali melebarkan jarak jadi lima poin dengan Kevin De Bruyne dkk.

DALAM FOTO:

TAHUKAH ANDA? Gol Silva jadi yang ke-1000 bagi Man City saat bermain di kandang sendiri, membuat mereka jadi tim keenam yang sukses menggapai milestone itu di Liga Primer [160 di Maine Road, 840 di Etihad].

APA SELANJUTNYA? Man City tentu berharap Arsenal tersandung agar mereka bisa cukup tenang saat meladeni Crystal Palace di lanjutan Liga Primer, 12 Maret mendatang. Di Hari yang sama, Newcastle akan berusaha bangkit dari tren menurun belakangan ini saat menjamu Wolves.