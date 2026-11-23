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Dies Janse masuk dalam daftar incaran Newcastle United, menurut laporan Chronicle Live pada Senin. Pemandu bakat klub Liga Primer itu telah beberapa kali memantau bek Ajax tersebut.

Janse dipandang sebagai calon rekrutan untuk jangka panjang. Bek berusia 20 tahun dengan tinggi 1,96 meter itu berpotensi menggantikan Sven Botman atau Dan Burn pada masa mendatang.

Ajax tidak ingin Janse begitu saja meninggalkan Johan Cruijff ArenA. Karena itu, bek muda asal Zeeland tersebut menandatangani perpanjangan kontrak pada September hingga musim panas 2030.

Janse dipinjamkan ke FC Groningen musim lalu untuk menambah pengalaman. Setelah kembali ke Amsterdam, Míchel Sánchez secara berkala memberinya kesempatan bermain.

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"Tidak mengherankan jika Janse, yang baru tampil 15 kali untuk Ajax, mampu menarik perhatian. Bagaimanapun, ia menjadi pesaing serius bagi Daley Blind dan Youri Baas di tim utama raksasa Belanda itu," demikian analisis surat kabar Inggris tersebut.

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Daan Sutorius, jurnalis yang meliput Ajax untuk Het Parool, berbicara kepada Chronicle Live tentang Janse. "Kepergian Botman dipandang sebagai pelajaran berat di Amsterdam. Ajax terlalu mudah melepasnya, meskipun saat itu persaingan memang ketat. Namun, Ajax telah belajar dari pengalaman tersebut."

"Saat ini ada situasi serupa dengan Dies Janse, yang juga merupakan bek tengah berkaki kiri di Ajax. Profilnya sama dan persaingan di posisinya juga ketat. Namun, Ajax bertekad mempertahankannya meski ia harus bersaing dengan Daley Blind dan Youri Baas," jelas Sutorius.

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Menurut surat kabar Inggris itu, selain Janse, Newcastle juga memantau penampilan Aaron Bouwman. The Magpies merekrut Sean Steur dari Ajax pada musim panas lalu dengan biaya lebih dari 23 juta euro.

Di sisi lain, banyak penggemar Newcastle tidak senang karena manajer Matthias Jaissle tidak selalu memainkan Steur. Gelandang itu ditarik keluar saat jeda pertandingan melawan Arsenal pada Sabtu (2-2), yang membuat banyak pendukung kecewa.