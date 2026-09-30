Teun Koopmeiners boleh hengkang dari Juventus pada musim dingin ini, demikian bunyi laporan La Gazzetta dello Sport pada Senin lalu. Kini, surat kabar olahraga berwarna merah muda itu melaporkan bahwa di antaranya Newcastle United tertarik untuk memboyongnya.

Juventus membayar hampir 60 juta euro dua tahun lalu untuk merekrut Koopmeiners dari Atalanta. Gelandang kidal asal Castricum itu menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029. Namun, Koopmeiners belum memenuhi ekspektasi tinggi di Turin. Karena itu, ia dimasukkan Juventus ke dalam daftar transfer musim dingin.

Juventus berharap setidaknya masih bisa mendapatkan 25 juta euro dari Koopmeiners. Pemain internasional Belanda dengan 32 caps itu, meski performanya menurun, masih tetap diminati sejumlah klub luar negeri.

Salah satunya adalah Newcastle United, yang sudah memiliki dua pemain Belanda dalam skuadnya, yakni Sean Steur dan Sven Botman. Everton, Galatasaray, dan Monaco juga memantau situasinya.

Jika tidak ada tawaran dengan nilai yang sesuai dalam waktu dekat, Juventus juga siap lebih dulu meminjamkan Koopmeiners, asalkan disertai opsi pembelian yang menarik.

Sejauh ini, Koopmeiners telah memainkan 95 pertandingan resmi bersama Juventus. Dalam periode itu, ia mencetak delapan gol dan lima assist.