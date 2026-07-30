Newcastle Bukan Satu-satunya Penyebab: Kisah Lengkap di Balik Kepergian Yaisle dari Al Ahli

Sejumlah laporan media mengungkap alasan sebenarnya yang mendorong pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, direktur teknik tim Al-Ahli Saudi, untuk mengambil keputusan hengkang dari kursi kepelatihan pada periode mendatang.

Sebelumnya, sejumlah laporan media memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al-Ahli, pada hari Kamis ini, demi menangani tim Newcastle United pada musim depan, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi memastikan bahwa kepergian Jaissle bukan hanya karena tawaran yang ia terima untuk melatih Newcastle, tetapi juga karena perselisihan mengenai perpanjangan kontraknya yang berakhir bersama Al-Ahli pada akhir musim depan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Jerman itu ingin memasukkan klausul dalam kontrak baru, yang mengatur agar ia memperoleh nilai kontrak secara penuh apabila dipecat dari jabatannya, dengan persetujuannya untuk tidak menaikkan gajinya.

Klub Saudi itu menolak klausul tersebut, di mana mereka bersikeras agar klausul penalti hanya senilai 6 bulan, terlebih lagi karena kontrak baru itu akan berlangsung selama 4 tahun mendatang hingga 2030, yang berarti nilainya akan melampaui 150 juta riyal Saudi.

Al-Ahli berupaya mencapai kesepakatan dalam pertemuan yang digelar di akhir pemusatan latihan Al-Ahli di luar negeri di Portugal, dengan kehadiran direktur olahraga Roy Pedro, namun hal itu tidak terjadi, sehingga Jaissle memutuskan untuk mengundurkan diri begitu kembali ke Arab Saudi, tanpa menyertai tim ke Jeddah.

Perlu diingat bahwa Jaissle menangani Al-Ahli sejak 2023, dan ia berhasil meraih gelar Liga Champions Elite Asia bersama mereka selama dua musim berturut-turut, serta memenangkan gelar Piala Super Saudi bersama mereka setelah absen selama 9 tahun penuh.