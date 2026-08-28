Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Neuer: Kami berupaya mencegah terulangnya laga melawan Saint-Germain

M. Neuer
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart
Bundesliga
Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Jerman
Prancis

Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, memuji rekan-rekan setimnya usai kemenangan besar atas Stuttgart dengan skor (5-1), Jumat malam di Stadion Allianz Arena, dalam laga pembuka Bundesliga.

Neuer mengatakan, dalam pernyataan kepada media usai pertandingan: "Stuttgart adalah tim yang bagus, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan serangan yang kuat, tetapi sejak awal kami bertekad memberikan segala yang kami miliki demi awal musim yang sempurna. Saya rasa kami telah menunjukkannya hari ini."

Baca juga

Video: Wasit laga Barcelona dan Bilbao terkesan dengan kumis Raphinha!

Video: Suporter Barcelona meluapkan amarah di Camp Nou terkait insiden Elche

Mengenai kemungkinan menganggap musim ini sebagai "treble atau tidak sama sekali", kapten Bayern menjawab: "Kamu tidak bisa mengatakan itu sekarang. Kami bekerja keras, dan ini adalah musim ketiga bersama Vinny (pelatih Vincent Kompany)."

Neuer menambahkan: "Kami akan berusaha membenahi hal-hal yang tidak berjalan dengan baik pada musim lalu, agar bisa mengambil langkah terakhir itu dalam laga-laga knockout besar, seperti saat menghadapi Paris Saint-Germain (di semifinal Liga Champions Eropa). Tetapi sekarang kami harus menunaikan tugas kami dan melangkah setapak demi setapak."

Tim asal Bavaria itu sebelumnya kalah di kandang lawan pada leg pertama melawan Paris (5-4), sebelum bermain imbang di kandang sendiri (1-1) pada leg kedua, sehingga tersingkir dari turnamen yang gelarnya diraih tim Prancis tersebut atas Arsenal.

Bayern Munich membuka musim baru dengan kemenangan atas Borussia Dortmund (2-1), Sabtu lalu, dalam Piala Super Jerman.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google