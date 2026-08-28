Neuer: Kami berupaya mencegah terulangnya laga melawan Saint-Germain

Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, memuji rekan-rekan setimnya usai kemenangan besar atas Stuttgart dengan skor (5-1), Jumat malam di Stadion Allianz Arena, dalam laga pembuka Bundesliga.

Neuer mengatakan, dalam pernyataan kepada media usai pertandingan: "Stuttgart adalah tim yang bagus, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas dan serangan yang kuat, tetapi sejak awal kami bertekad memberikan segala yang kami miliki demi awal musim yang sempurna. Saya rasa kami telah menunjukkannya hari ini."

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Mengenai kemungkinan menganggap musim ini sebagai "treble atau tidak sama sekali", kapten Bayern menjawab: "Kamu tidak bisa mengatakan itu sekarang. Kami bekerja keras, dan ini adalah musim ketiga bersama Vinny (pelatih Vincent Kompany)."

Neuer menambahkan: "Kami akan berusaha membenahi hal-hal yang tidak berjalan dengan baik pada musim lalu, agar bisa mengambil langkah terakhir itu dalam laga-laga knockout besar, seperti saat menghadapi Paris Saint-Germain (di semifinal Liga Champions Eropa). Tetapi sekarang kami harus menunaikan tugas kami dan melangkah setapak demi setapak."

Tim asal Bavaria itu sebelumnya kalah di kandang lawan pada leg pertama melawan Paris (5-4), sebelum bermain imbang di kandang sendiri (1-1) pada leg kedua, sehingga tersingkir dari turnamen yang gelarnya diraih tim Prancis tersebut atas Arsenal.

Bayern Munich membuka musim baru dengan kemenangan atas Borussia Dortmund (2-1), Sabtu lalu, dalam Piala Super Jerman.

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