Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, mengakui tanggung jawabnya atas gol cepat yang bersarang di gawang timnya saat menghadapi tuan rumah Augsburg, hanya 8 detik setelah peluit tanda dimulainya pertandingan, dalam laga yang berakhir imbang (2-2), hari Sabtu ini, dalam pekan kelima Liga Jerman, di Stadion "WWK Arena".

Neuer berkata, dalam pernyataan pers seusai pertandingan: "Itu kesalahan konyol dari saya. Seharusnya saya menaruh bola di kaki kiri saya, karena dua pemain menekan saya dari sisi kanan. Lalu saya mencoba mencari solusi. Tetapi sederhananya, seharusnya saya mengambil keputusan yang berbeda."

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Ia menambahkan: "Setelah gol itu, pertama-tama saya harus menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan melupakan hal itu. Tentu saja masih ada banyak harapan, karena itu baru menit pertama. Kami masih punya peluang untuk membalikkan keadaan."

Ia melanjutkan: "Kami mendapat peluang, tetapi sayangnya kami gagal memanfaatkannya. Kami juga agak kurang beruntung dalam beberapa keputusan offside yang ketat. Ini pertandingan yang belum pernah dialami sebagian besar dari kami sebelumnya. Sangat aneh mencetak gol sebanyak itu lalu dianulir."

Neuer sebelumnya melakukan kesalahan dalam mengontrol bola yang dikembalikan Luis Diaz kepadanya, langsung setelah tendangan pertama, sehingga bola sampai ke Robin Fellhauer, yang mencetak gol ke gawang kosong sebagai gol tercepat dalam sejarah Liga Jerman, memecahkan rekor sebelumnya 9 detik, yang tercatat atas nama Kevin Volland dan Karim Bellarabi.

Ironisnya, gol Volland juga tercipta ke gawang Neuer pada tahun 2015.

Ismael Jebari menyamakan kedudukan untuk Bayern pada menit ke-55, sebelum Rodrigo Ribeiro kembali membawa Augsburg unggul pada menit ke-64, lalu pemain pengganti Nathaniel Brown menyamakan skor pada menit ke-80.

Dengan hasil imbang ini, Bayern menyia-nyiakan peluang merebut puncak klasemen Liga, sehingga tetap di posisi kedua dengan 11 poin, berselisih dua poin dari Borussia Dortmund yang memimpin.



